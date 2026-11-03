Los cuestionamientos a Diego Romero durante los últimos partidos llevan a Fabián Bustos a tomar una decisión radical. Se definió el arquero titular durante el último entrenamiento de la 'U'.

Universitario de Deportes enfrenta este miércoles a Sport Boys en un partido decisivo en la lucha por el Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Para este encuentro, Fabián Bustos ha determinado un cambio que ya hace ruido: la salida de Diego Romero y el ingreso de Miguel Vargas en el arco ‘crema’.

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En el entrenamiento de este martes 3 de noviembre, según informó el periodista Gustavo Peralta en Hablemos de MAX (L1MAX), Miguel Vargas estuvo como titular en la práctica de fútbol. De esta manera, Diego Romero sale de la alineación tras algunos cuestionamientos que ha tenido por sus actuaciones.

En el último partido ante Atlético Grau en Trujillo, el gol de Adrián Fernández tuvo cierta responsabilidad de Diego Romero. “El balón me bajó muy rápido”, le dijo a América TV, reconociendo su parte de culpa. Tras esto, hubo muchas críticas de parte de los hinchas de Universitario pidiendo que no sea titular y que, incluso, no siga en el club.

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Ante toda esta situación, Fabián Bustos le quiere dar su oportunidad a Miguel Vargas, quien supo atajar durante la primera parte de la temporada. Tanto con Javier Rabanal como con Jorge Araujo vio minutos. En total, ha disputado 12 partidos (7 por Liga 1 y 5 por Copa Libertadores) donde recibió 12 goles, pero tuvo 5 vallas invictas.

‘Manotas’ vuelve a ser titular en Universitario (Getty Images).

Por su parte, Diego Romero ha tenido números discretos en toda la temporada 2026. De 25 partidos en los que atajó, solo tuvo 7 vallas invictas y recibió 29 goles. Sus estadísticas son discretas, pero se vuelven peor en el Torneo Clausura 2026, ya que de los 14 encuentros en este certamen, apenas en dos encuentros no recibió goles.

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Miguel Vargas, a punto de continuar en Universitario

Hace algunas semanas, el futuro de Miguel Vargas generó incertidumbre en Universitario. Es que se especuló con una posible salida debido a la finalización de su contrato en diciembre próximo. No obstante, desde la directiva ‘crema’ se actuó rápido para evitar cualquier sorpresa.

Tal como informó Gustavo Peralta en su momento, “la ‘U’ le ha hecho una propuesta a Miguel Vargas para renovar su contrato dos años más”. Así, el futuro del arquero chileno seguiría ligado a Ate. Ahora, se busca que tenga minutos y tenga la chance de adueñarse del arco del club.

DATOS CLAVE

Miguel Vargas reemplaza a Diego Romero en el arco frente a Sport Boys.

reemplaza a Diego Romero en el arco frente a Sport Boys. 12 partidos atajó Miguel Vargas este año, recibiendo 12 goles con 5 vallas invictas.

atajó Miguel Vargas este año, recibiendo 12 goles con 5 vallas invictas. Dos años de renovación de contrato propuso Universitario al arquero chileno Miguel Vargas.