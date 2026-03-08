Es tendencia:
Los Chankas vencieron a Universitario y así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 luego del duelo de hoy en la ciudad de Andahuaylas.

Por Renato Pérez

Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026.

En uno de los partidos más importantes de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, no hay duda alguna de que el que acaban de disputar Los Chankas y Universitario de Deportes en la ciudad de Andahuaylas era uno de los más esperados. Es así que a continuación vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones al término de la jornada dominical.

Respecto a cómo se dio el encuentro en el Estadio Los Chankas, desde un principio vimos cómo el equipo local salió con todo y tuvo como resultado la apertura del marcador a los 5′ gracias a un buen remate de Franco Torres. Luego, las emociones siguieron con el empate de Williams Riveros y una nueva ventaja por parte de Abdiel Ayarza. Asimismo, Marlon Torres puso el definitivo 3-1.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

En cuanto a los demás partidos disputados en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, es importante mencionar que Sporting Cristal derrotó 3-1 a Alianza Atlético, Cusco FC venció 1-0 a Deportivo Garcilaso y todavía queda esperar qué es lo que sucederá en el Estadio Alejandro Villanueva en otro gran duelo que jugarán Alianza Lima vs. FBC Melgar.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Los Chankas6420116514
2UTC6411106413
3Alianza Lima541062413
4Universitario632197211
5Juan Pablo II63121115-410
6Melgar530210649
7Sporting Cristal622210828
8Cienciano521211837
9Sport Huancayo62138807
10Cusco FC62136607
11Comerciantes Unidos621389-17
12CD Moquegua621359-47
13Alianza Atlético613235-26
14Sport Boys512223-15
15FC Cajamarca612379-25
16Dep. Garcilaso612357-25
17ADT512235-25
18Atlético Grau611438-54

Resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de marzo

  • Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca

Sábado 5 de marzo

  • CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo
  • Comerciantes Unidos 1-2 UTC
  • Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético 
  • Cusco FC 1-0 Deportivo Garcilaso
Domingo 8 de marzo

  • ADT 2-3 Juan Pablo II
  • Los Chankas 3-1 Universitario de Deportes

Lunes 9 de marzo

  • Cienciano vs. Sport Boys | 17:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs. FBC Melgar | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva

DATOS CLAVES

  • Los Chankas vencieron 3-1 a Universitario de Deportes
  • El club Los Chankas lidera la tabla del Apertura 2026 con 14 puntos tras seis fechas.
  • Sporting Cristal derrotó 3-1 a Alianza Atlético en la jornada del sábado 5 de marzo.
