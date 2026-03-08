Los Chankas vencieron a Universitario y así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

En uno de los partidos más importantes de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, no hay duda alguna de que el que acaban de disputar Los Chankas y Universitario de Deportes en la ciudad de Andahuaylas era uno de los más esperados. Es así que a continuación vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones al término de la jornada dominical.

Respecto a cómo se dio el encuentro en el Estadio Los Chankas, desde un principio vimos cómo el equipo local salió con todo y tuvo como resultado la apertura del marcador a los 5′ gracias a un buen remate de Franco Torres. Luego, las emociones siguieron con el empate de Williams Riveros y una nueva ventaja por parte de Abdiel Ayarza. Asimismo, Marlon Torres puso el definitivo 3-1.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

En cuanto a los demás partidos disputados en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, es importante mencionar que Sporting Cristal derrotó 3-1 a Alianza Atlético, Cusco FC venció 1-0 a Deportivo Garcilaso y todavía queda esperar qué es lo que sucederá en el Estadio Alejandro Villanueva en otro gran duelo que jugarán Alianza Lima vs. FBC Melgar.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Los Chankas 6 4 2 0 11 6 5 14 2 UTC 6 4 1 1 10 6 4 13 3 Alianza Lima 5 4 1 0 6 2 4 13 4 Universitario 6 3 2 1 9 7 2 11 5 Juan Pablo II 6 3 1 2 11 15 -4 10 6 Melgar 5 3 0 2 10 6 4 9 7 Sporting Cristal 6 2 2 2 10 8 2 8 8 Cienciano 5 2 1 2 11 8 3 7 9 Sport Huancayo 6 2 1 3 8 8 0 7 10 Cusco FC 6 2 1 3 6 6 0 7 11 Comerciantes Unidos 6 2 1 3 8 9 -1 7 12 CD Moquegua 6 2 1 3 5 9 -4 7 13 Alianza Atlético 6 1 3 2 3 5 -2 6 14 Sport Boys 5 1 2 2 2 3 -1 5 15 FC Cajamarca 6 1 2 3 7 9 -2 5 16 Dep. Garcilaso 6 1 2 3 5 7 -2 5 17 ADT 5 1 2 2 3 5 -2 5 18 Atlético Grau 6 1 1 4 3 8 -5 4

Resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de marzo

Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca

Sábado 5 de marzo

CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo

Comerciantes Unidos 1-2 UTC

Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético

Cusco FC 1-0 Deportivo Garcilaso

Domingo 8 de marzo

ADT 2-3 Juan Pablo II

Los Chankas 3-1 Universitario de Deportes

Lunes 9 de marzo

Cienciano vs. Sport Boys | 17:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs. FBC Melgar | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva

