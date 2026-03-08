Los Chankas vencieron a Universitario y así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

En uno de los partidos más importantes de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, no hay duda alguna de que el que acaban de disputar Los Chankas y Universitario de Deportes en la ciudad de Andahuaylas era uno de los más esperados. Es así que a continuación vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones al término de la jornada dominical.
Respecto a cómo se dio el encuentro en el Estadio Los Chankas, desde un principio vimos cómo el equipo local salió con todo y tuvo como resultado la apertura del marcador a los 5′ gracias a un buen remate de Franco Torres. Luego, las emociones siguieron con el empate de Williams Riveros y una nueva ventaja por parte de Abdiel Ayarza. Asimismo, Marlon Torres puso el definitivo 3-1.
En cuanto a los demás partidos disputados en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, es importante mencionar que Sporting Cristal derrotó 3-1 a Alianza Atlético, Cusco FC venció 1-0 a Deportivo Garcilaso y todavía queda esperar qué es lo que sucederá en el Estadio Alejandro Villanueva en otro gran duelo que jugarán Alianza Lima vs. FBC Melgar.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Los Chankas
|6
|4
|2
|0
|11
|6
|5
|14
|2
|UTC
|6
|4
|1
|1
|10
|6
|4
|13
|3
|Alianza Lima
|5
|4
|1
|0
|6
|2
|4
|13
|4
|Universitario
|6
|3
|2
|1
|9
|7
|2
|11
|5
|Juan Pablo II
|6
|3
|1
|2
|11
|15
|-4
|10
|6
|Melgar
|5
|3
|0
|2
|10
|6
|4
|9
|7
|Sporting Cristal
|6
|2
|2
|2
|10
|8
|2
|8
|8
|Cienciano
|5
|2
|1
|2
|11
|8
|3
|7
|9
|Sport Huancayo
|6
|2
|1
|3
|8
|8
|0
|7
|10
|Cusco FC
|6
|2
|1
|3
|6
|6
|0
|7
|11
|Comerciantes Unidos
|6
|2
|1
|3
|8
|9
|-1
|7
|12
|CD Moquegua
|6
|2
|1
|3
|5
|9
|-4
|7
|13
|Alianza Atlético
|6
|1
|3
|2
|3
|5
|-2
|6
|14
|Sport Boys
|5
|1
|2
|2
|2
|3
|-1
|5
|15
|FC Cajamarca
|6
|1
|2
|3
|7
|9
|-2
|5
|16
|Dep. Garcilaso
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|-2
|5
|17
|ADT
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|-2
|5
|18
|Atlético Grau
|6
|1
|1
|4
|3
|8
|-5
|4
Resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
Viernes 6 de marzo
- Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca
Sábado 5 de marzo
- CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo
- Comerciantes Unidos 1-2 UTC
- Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético
- Cusco FC 1-0 Deportivo Garcilaso
Domingo 8 de marzo
- ADT 2-3 Juan Pablo II
- Los Chankas 3-1 Universitario de Deportes
Lunes 9 de marzo
- Cienciano vs. Sport Boys | 17:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs. FBC Melgar | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva
DATOS CLAVES
- Los Chankas vencieron 3-1 a Universitario de Deportes
- El club Los Chankas lidera la tabla del Apertura 2026 con 14 puntos tras seis fechas.
- Sporting Cristal derrotó 3-1 a Alianza Atlético en la jornada del sábado 5 de marzo.