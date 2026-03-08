Los goles de Franco Torres, Abdiel Ayarza y Marlon Torres para el 3-1 de Los Chankas ante Universitario

Los Chankas venció 3-1 a Universitario en el duelo en Andahuaylas. Por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el conjunto local madrugó al tricampeón nacional con un gol del argentino Franco Torres y, luego, tras el empate parcial de Williams Riveros, se volvió a poner al frente con un tanto de Abdiel Ayarza y otro de Marlon Torres.

A los 5 minutos de juego, Franco Torres marcó el 1-0 para Chankas CYC ante Universitario de Deportes. El argentino definió al primer palo tras un buen pase con ventaja. Aprovechó un espacio dejado por la defensa crema y batió al arquero de la ‘U’ con un remate fuerte.

El equipo de Javier Rabanal sufre en la altura. Adrián Quiroz asistió muy bien a Franco Torres, quien fue al espacio. Williams Riveros tardó en ir a cerrar dicho lugar, lo que permitió que el propio atacante quede solo para buscar la definición rápido. Cuando le pegó, su remate fue fuerte y al primer palo. Diego Romero no respondió bien, pese a que rozó el balón.

La altura pudo haber hecho su trabajo en el remate del atacante de los ‘Guerreros Chankas’. Andahuaylas, ciudad que está a poco más de 2,926 metros de altura sobre el nivel del mar, siempre ha complicado al conjunto crema, sobre todo, durante los últimos años. En este caso, con la altura, el balón viajó muy rápido y pudo haber complicado más a Romero.

Franco Torres, gran apuesta en Los Chankas CYC

Para Franco Torres, este fue su cuarto gol anotado en el Torneo Apertura 2026. Anteriormente, había marcado un hat-trick para el triunfo 3-2 ante Sport Huancayo por la cuarta fecha, precisamente, en Andahuaylas. También dio una asistencia en el último partido ante FBC Melgar para la victoria 2-1 en Arequipa.

Torres llegó a Chankas a inicio del 2025 en calidad de agente libre. En su primera temporada, jugó 33 partidos contando Apertura y Clausura de la Liga 1, y marcó 6 goles y dio 4 asistencias. Ahora, ya lleva 4 en esta campaña luego del hat-trick que le había anotado a Sport Huancayo en el triunfo 3-2 de la cuarta jornada.

Los goles en el segundo tiempo para Los Chankas 3-1 Universitario

El segundo tiempo también tuvo emociones. Primero, a los 20 minutos, Williams Riveros ganó en el área y, desde el suelo, metió el empate 1-1. Hubo una floja marca del local y el paraguayo se tomó revancha de su fallo en el 1-0 de Torres para marcar el empate.

La pelota parada le volvió a dar réditos a Universitario de Deportes. Riveros tuvo fortuna para lograr el remate del 1-1, ya que le dio el balón en el pie con el que no quiso rematar. Sin dudas, un remate fortuito, pero efectivo.

De todas maneras, la alegría del empate le duró pocos minutos. A los 26 del complemento, Abdiel Ayarza apareció bien en el área para definir tras un centro bajo de Marlon Torres. Así, marcó el 2-1 para volver a poner al frente al equipo de Walter Paolella.

Y sobre el final, apareció Marlon Torres, quien había dado la asistencia del segundo gol. Aldo Corzo no pudo controlar el balón atrás y el jugador de Chankas se lo robó para quedar mano a mano con Diego Romero. Su definición fue a un palo para el 3-1, resultado definitivo.

