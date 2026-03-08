Williams Riveros se tomó revancha y así marcó el empate 1-1 para Universitario ante Los Chankas

Williams Riveros anotó el empate 1-1 para Universitario de Deportes de manera transitoria en el partido ante Los Chankas en Andahuaylas. El defensor paraguayo marcó su primer gol del 2026 con una definición extraña y con fortuna, pero oportuna. Al final, el tanto no sirvió de mucho debido a que el equipo local pudo ganarlo 3-1 con los goles de Abdiel Ayarza y Marlon Torres.

Al minuto 20 del complemento, Williams Riveros le ganó la posición a su marcador para quedar bien perfilado para una definición en soledad casi en el punto del penal. Si bien el balón le queda, lo termina metiendo de forma fortuita con el pie con el que no quiso patear.

El balón terminó ingresando de manera lenta, pero ya sin poder de resistencia para el arquero Hairo Camacho. ‘Tarzán’ se pudo tomar revancha con su gol, luego de que había fallado en el primer gol de Los Chankas en el primer tiempo, ya que llegó tarde al cierre de Franco Torres, autor del 1-0.

Pese a ser su primero del 2026, el paraguayo anotó su gol número 13 con la camiseta ‘crema’ en 121 partidos. Si bien no pudo lograr la nacionalidad peruana, sigue siendo un jugador muy importante tanto dentro del campo como en el vestuario con su liderazgo. En esta ocasión, sumó con su tanto.

Los Chankas pudo ganarlo por 3-1 para quedarse con el triunfo

Pese a ese tanto de Riveros, Los Chankas pudo llevarse el triunfo. La alegría del empate le duró poco a Universitario. Primero, seis minutos después del tanto de ‘Tarzán’. Una buena jugada de Marlon Torres permitió el gol casi abajo del arco de Abdiel Ayarza para el 2-1.

Ambos jugadores ingresaron en el segundo tiempo y le dieron la ventaja de nuevo al equipo de Paolella. Y, sobre el final, apareció Marlon Torres para aprovechar un error de Aldo Corzo y, con una definición mano a mano ante Diego Romero, convirtió el 3-1.

