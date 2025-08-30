Es tendencia:
Peruanos en el exterior

Carlos Galván no tuvo piedad con Piero Quispe tras fichar por Sydney FC de Australia: “No lo quería ni su mamá”

El exfutbolista no se guardó nada y lanzó duro mensaje sobre el presente del volante nacional. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Carlos Galván no tuvo piedad con Piero Quispe.
© Composición Bolavip PerúCarlos Galván no tuvo piedad con Piero Quispe.

El fichaje de Piero Quispe por el Sydney FC de Australia no pasó desapercibido y generó diversas reacciones en personajes relacionados al fútbol peruano.

Uno de ellos fue Carlos Galván, quien no dudó en dar una opinión bastante directa y sincera sobre el nuevo rumbo que tomará el exjugador de Universitario de Deportes.

Para el ‘Negro’, el traspaso de Quispe al cuadro australiano no es el más adecuado. Según su análisis, dicho club forma parte de una liga que no ofrece el nivel competitivo necesario para el crecimiento de un futbolista con proyección, calificando el fútbol de ese país como prácticamente amateur.

Quispe nada más, se va a ir a jugar con los canguros. Lo perdemos. Es fútbol amateur“, expresó en el programa de YouTube ‘A Presión’.

Además, aprovechó en señalar que los supuestos intereses de equipos como Newell’s o Rosario Central habrían sido simplemente una estrategia para elevar el valor del mediocampista. Según su opinión, ningún equipo de ese país mostró un interés concreto por él.

“¿Cuál fue el fin de decir que lo quería Rosario o Newell’s? El fin de eso es inflar el precio del jugador. Una cosa es jugar en la MLS y otra que te quiera el fútbol argentino. No lo quería ni su mamá“, sentenció.

Detalles del contrato de Piero Quispe

Según dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, el fichaje de Piero Quispe por Sydney FC ya sería un hecho e incluso los documentos ya habrían sido firmados por las partes.

Asimismo, dio a conocer los detalles de la transferencia: “El volante peruano va a préstamo durante 9 meses por parte de Pumas de México, club con el que extenderá su vínculo por dos años más como parte de la operación”.

