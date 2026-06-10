Universitario podría estar fichando a su primer extranjero, para llevarse el Torneo Clausura 2026. Presentándole satisfacción a Héctor Cúper.

Universitario de Deportes ya planifica con fuerza sus próximos movimientos en el mercado de pases para el Torneo Clausura 2026. La consigna en el cuadro de Ate es clara: asegurar el tetracampeonato nacional con un plantel repotenciado.

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El director técnico Héctor Cúper busca una pieza clave para sostener el mediocampo y la directiva merengue ya tiene un nombre sobre la mesa. El elegido para tomar las riendas de la contención crema es un futbolista que destaca en el radar internacional.

El candado que busca Héctor Cúper

Según reveló la cuenta partidaria De Las Gradas A La Cancha, el uruguayo Pablo Siles se perfila como la opción más fuerte para convertirse en el nuevo volante ancla de la institución. Su perfil se perfila ideal para ocupar una posición clave en el esquema del estratega argentino.

El mediocampista defensivo milita actualmente en el Montevideo City Torque de su país. Su llegada busca potenciar una zona del campo que será vital para las aspiraciones del club en la segunda mitad del año.

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Su experiencia internacional para Universitario

El futbolista charrúa cuenta con un recorrido importante a sus 28 años tras registrar un paso por Huracán de Argentina. Además, Siles sumó una valiosa experiencia en el exigente balompié de Brasil, donde defendió las camisetas de equipos tradicionales como el Athletico Paranaense y Cruzeiro.

La directiva también trabaja de forma simultánea en la incorporación de un lateral extranjero para reforzar las bandas de la “U”. El club busca cerrar estas incorporaciones clave para cumplir con las exigencias del comando técnico y asegurar el tetracampeonato.

Pablo Siles sería el fichaje para Universitario. (Foto: X).

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