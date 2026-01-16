Universitario continúa a la espera de Sekou Gassama, el delantero extranjero que fue anunciado como una de las apuestas ofensivas para la temporada 2026. Sin embargo, la situación empieza a generar tensión en Ate, ya que el club estableció como fecha límite el martes 20 de enero para que el atacante se incorpore definitivamente al plantel crema.

La demora del delantero ha obligado a Universitario a manejar el tema con cautela. Si bien el contrato está firmado, desde la dirigencia ya se deslizó que si no se cumplen los plazos acordados, podrían tomarse decisiones drásticas, incluida la posibilidad de anular el vínculo y salir al mercado por otra opción ofensiva a pocos días del inicio de la Liga 1.

En medio de este escenario, el técnico Javier Rabanal decidió salir al frente para bajar la tensión y explicar por qué el club sigue esperando a Gassama. El entrenador fue claro al describir lo que espera del atacante: “Sigue su plan de entrenamiento, es un gran finalizador, sabe descargar fuera del área y nos dará muchas alternativas en ataque”, afirmó, dejando en evidencia que confía en su perfil futbolístico.

Rabanal considera que Gassama encaja perfectamente en la idea de juego que busca implementar en Universitario. Su capacidad para jugar de espaldas, asociarse con los volantes y definir dentro del área lo convierten en un delantero distinto a los que actualmente tiene el plantel, algo que el comando técnico valora especialmente.

Así anunció Universitario a Gassama. (Foto: Universitario)

La nueva postura de Universitario sobre Gassama

Así, el caso Sekou Gassama se ha convertido en uno de los temas más sensibles en Universitario. El 20 de enero marcará un antes y un después: o el delantero se suma y empieza a responder en la cancha a la expectativa del cuerpo técnico, o el club crema deberá activar un plan alternativo para no quedar expuesto en una temporada donde la exigencia será máxima.

No obstante, el reloj corre y la paciencia no es infinita. Universitario debutará pronto en el Torneo Apertura 2026 y también apunta a llegar con un plantel completo y competitivo para la Copa Libertadores, por lo que no puede darse el lujo de esperar indefinidamente por un refuerzo clave en ofensiva.

¿Cuántos años tiene Sekou Gassama?

El delantero Sekou Gassama tiene 30 años, cuenta con nacionalidad de España y Senegal y es nuevo jugador de Universitario.

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

El delantero Sekou Gassama vale 250 mil euros a sus actuales 30 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su valor más alto fue de 500 mil euros en el 2019 cuando jugaba en Málaga a sus 26 años.

Datos claves

Universitario fijó el 20 de enero como fecha límite para la llegada de Sekou Gassama.

El técnico Javier Rabanal respalda la espera por el perfil de gran finalizador del atacante.

La directiva podría anular el contrato y buscar otro refuerzo si incumplen los plazos acordados.

