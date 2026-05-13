Álex Valera es baja confirmada en Universitario, para el partido contra Atlético Grau. El goleador merengue, no jugará el viernes por Liga 1.

La planificación de Universitario de Deportes sufrió un golpe inesperado tras confirmarse que Álex Valera no formará parte de la convocatoria para el próximo duelo del torneo local. La noticia, revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa Colectivo WORLD, detalla que el delantero quedó fuera por una situación de último momento, lo que obliga al comando técnico a buscar soluciones urgentes en la ofensiva.

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Este inconveniente se presenta en la previa de un duelo clave en el Estadio Monumental, donde el equipo crema necesita asegurar los tres puntos para mantenerse expectante en la disputa por el título nacional. Con Valera fuera, la responsabilidad de encontrar el gol recaerá en un ataque que deberá reconfigurarse rápidamente bajo las órdenes de Jorge Araujo.

Las opciones de Jorge Araujo para el ataque crema

El estratega interino, Jorge “El Coco” Araujo, tiene el desafío de elegir el once ideal en lo que será su última participación antes de la llegada de Héctor Cúper. Una de las posibilidades más sólidas es repetir la fórmula utilizada contra Sport Boys, alineando a Edison Flores y Lisandro Alzugaray para priorizar la asociación y el juego técnico en el último tercio del campo.

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Por otro lado, la presencia de José “El Tunche” Rivera como titular gana fuerza debido a su excelente momento y capacidad para presionar las salidas del rival. Asimismo, Sekou Gassama, quien ya tuvo minutos en el campo, aparece como la opción de mayor peso físico para chocar contra los centrales de Atlético Grau y servir como referencia de área durante los 90 minutos.

El cierre del interinato y la transición hacia Héctor Cúper

Este partido marca un punto de quiebre en la temporada de Universitario, ya que representa la despedida oficial de Jorge Araujo como técnico interino. El club ya confirmó el arribo del experimentado estratega argentino Héctor Cúper, quien estará presente en el Estadio Monumental este viernes 15 de mayo para observar de cerca al plantel.

El pitazo inicial está programado para las 20:00 horas en el coloso de Ate, donde se espera que el equipo mantenga su identidad de juego a pesar de la ausencia de su goleador principal. La respuesta del grupo ante esta baja será fundamental para que el nuevo cuerpo técnico reciba un plantel motivado y con los objetivos intactos en la Liga 1.

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Álex Valera no jugará contra Atlético Grau este viernes. (Foto: X).

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