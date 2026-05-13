Héctor Cúper hoy presentado en Universitario como el flamante entrenador. Antes tuvo una cercanía bien fuerte con Alianza Lima, eterno rival.

La llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes ha sacudido el panorama nacional. Lo curioso no es solo su trayectoria en Europa, sino el inesperado vínculo que lo unió a un referente reciente de Alianza Lima antes de aterrizar en Ate.

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Aunque el nombre de Cúper nunca sonó para dirigir en Matute, la vida futbolística lo puso en el mismo camino que Pablo Sabbag. El estratega argentino y el delantero colombiano-sirio forjaron una relación estrecha en la Selección de Siria, compartiendo vestuario y objetivos internacionales.

Caminos cruzados y destinos opuestos

Es una de esas ironías que solo el fútbol puede ofrecer. Cúper fue el mentor táctico de Sabbag en la Copa de Asia, potenciando al “Jeque” mientras este aún pertenecía a los registros del club íntimo o mantenía su promesa de retorno.

Héctor Cúper con Pablo Sabbag en la Selección de Siria. (Foto: X).

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Hoy, la realidad es muy distinta. El entrenador que mejor conoce los secretos futbolísticos de Sabbag ha sido fichado por el eterno rival, Universitario, para liderar el proyecto del tetracampeonato en este 2026.

El “Jeque” en Libia y Cúper en Ate

Actualmente, Pablo Sabbag defiende los colores del Al-Ahli de la Liga Premier de Libia. A pesar de la distancia, el atacante siempre ha manifestado que su juramento es volver algún día a La Victoria para sacarse la espina de los torneos pasados.

Por su parte, Cúper se alista para su presentación este jueves 14 de mayo. Resulta fascinante cómo el técnico que convenció a un “corazón blanquiazul” de jugar por Siria, ahora trabajará para frenar las alegrías del pueblo aliancista desde el banquillo merengue.

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Un reencuentro con sabor a Clásico

La vida los llevó por rutas diversas: uno al norte de África y el otro al corazón de Lima. Sin embargo, si Sabbag cumple su palabra de regresar a Matute, se encontrará con su antiguo maestro defendiendo el escudo de la vereda de enfrente.

Este cruce de historias añade un morbo especial a la Liga 1. El conocimiento que Cúper tiene sobre el juego de Sabbag es total, lo que convierte un posible duelo futuro en un ajedrez táctico entre un mentor y su pupilo más fiel.

Pablo Sabbag reconocido en la Selección de Siria. (Foto: X).

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