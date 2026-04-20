Universitario de Deportes vive horas de fuerte tensión tras la derrota por 2-1 ante Melgar en Arequipa, resultado que habría sido determinante para la salida del entrenador Javier Rabanal.

Publicidad

El técnico tenía contrato vigente hasta finales de temporada e incluso existía la posibilidad de extender su vínculo por un año más, siempre y cuando los resultados lo acompañaran.

La decisión fue revelada por el periodista deportivo Gustavo Peralta, generando una inmediata reacción en redes sociales por parte de los hinchas cremas, quienes no tardaron en pronunciarse tanto sobre la salida del entrenador como sobre el presente institucional del club.

Hinchas de Universitario apuntan contra el gerente deportivo Álvaro Barco

Si bien una parte de la hinchada celebró la salida de Javier Rabanal, otra rápidamente dirigió sus críticas hacia el gerente deportivo de Universitario, Álvaro Barco, a quien señalan como uno de los principales responsables del momento del equipo.

Publicidad

“Por fin una buena noticia, ahora falta Barco”, “Gracias, ahora falta Barco” y “La dictadura sigue”, fueron algunos de los primeros comentarios que se replicaron en redes sociales tras conocerse la salida del estratega español.

Las críticas continuaron con mayor dureza: “Los hinchas queremos que se largue Barco el único culpable”, “Barco tiene que irse con él, no puede pasar piola” y “Falta Álvaro Barco. Debería renunciar, su incapacidad está destruyendo Universitario”, evidenciando el fuerte malestar de una parte de la afición merengue.

Publicidad

Universitario en un clima de presión tras la derrota en Arequipa

La caída ante Melgar no solo significó un golpe deportivo en el Torneo Apertura, sino que también habría acelerado decisiones internas en el club. En ese contexto, Universitario atraviesa un momento de alta presión, con la hinchada cada vez más crítica tanto con el comando técnico como con la gestión deportiva.

Por ahora, el panorama en Ate se mantiene incierto, mientras el malestar de los aficionados sigue creciendo en redes sociales.

DATOS CLAVES

El periodista Gustavo Peralta reveló la salida del entrenador Javier Rabanal de Universitario de Deportes.

Publicidad

Hinchas cremas exigieron en redes sociales la renuncia del gerente deportivo Álvaro Barco.