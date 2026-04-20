¡No vas más! Javier Rabanal dejará Universitario tras la derrota frente a Melgar

El último domingo, Universitario de Deportes no pudo ante Melgar en Arequipa y registró su segunda derrota de manera consecutiva luego de caer frente a Coquimbo Unido por la fase de grupos de Copa Libertadores.

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Es por esto que, tras una seguidilla de malos resultados, desde el club ‘crema’ habrían decidido destituir del cargo al técnico español Javier Rabanal, así lo dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter.

“El español Javier Rabanal no continúa como DT de Universitario de Deportes“, escribió el mencionado comunicador.

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¿Qué dijo Javier Rabanal tras la derrota ante Melgar?

“Si cojo el global del partido, creo que el resultado no es justo, sin tampoco querer decir que merecimos ganar aquí. Sí creo que era un partido parejo para el empate, donde ellos tienen sus mejores ocasiones al inicio nada más y una al final, pero el resto del partido lo hemos llevado nosotros“, expresó el DT durante conferencia de prensa.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Creo era merecido que fuese un empate y llevarse un punto cada uno. Para mí, el resultado justo hubiera sido un empate. Por ahora, hemos perdido menos puntos de lo que se perdieron la temporada pasada en el Apertura: fueron tres derrotas y tres empates. Por ahora, no llegamos a esos números, hemos tenido un fixture complicado”.

“Hemos generado más situaciones de área que ellos. El resultado no es justo. Hemos perdido menos puntos de los que se perdieron la temporada pasada en el Apertura. El 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura, estoy convencido que jugando al futbol como hoy, podemos campeonar”… pic.twitter.com/0G7aI0wg9q — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 20, 2026

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¿Hasta cuándo tenía contrato Javier Rabanal con Universitario?

Según se pudo conocer, Javier Rabanal firmó contrato en diciembre de 2025 con Universitario de Deportes hasta fines de la temporada 2026. Sin embargo, había posibilidad de que se extienda un año más, es decir, hasta 2027, esto siempre y cuando los resultados fuesen positivos, algo que finalmente no se terminó dando.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes destituyó al técnico Javier Rabanal tras perder ante Melgar y Coquimbo Unido.

El entrenador español tenía un contrato firmado hasta fines de la temporada 2026.

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