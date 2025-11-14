¿A pedido de Jorge Fossati? El tricampeón con Universitario que se va por la puerta de atrás: “Ya no seguiría”

Por más tricampeón del fútbol peruano que sea, Universitario de Deportes también necesita dar un salto de calidad en distintos aspectos y las últimas informaciones indican que un jugador muy importante de la plantilla tendría todo listo para dar un paso al costado, más que nada debido a una decisión de la directiva en cuanto a la promoción de jugadores que compiten en la cantera.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Liga1 Te Apuesto

Estamos hablando de Aamet Calderón, guardameta que durante varias temporadas ha sido la tercera opción de Universitario de Deportes y que no por ello ha sido uno más del montón en la plantilla. Diversos compañeros han confesado la buena relación que mantienen en la interna, aunque dicha situación podría llegar a su fin porque pretenden darle minutos a Jhefferson Rodríguez.

Según una reciente revelación del comunicador deportivo Gustavo Peralta, las decisiones en el equipo merengue empezarán a cambiar respecto al arco. “La ‘U’ tiene mucha intención de que Jhefferson Rodríguez, arquero de la Liga 3 y proveniente de sus divisiones menores, sea el tercer arquero el próximo año. Según Aamet Calderón, ya no seguiría, ya que esto depende de varios factores”.

Publicidad

Publicidad

Sin Aamet Calderón, ¿quiénes serán los otros arqueros de Universitario en 2026?

Teniendo en cuenta que Aamet Calderón termina contrato con Universitario de Deportes en diciembre de este año 2025 y de que seguramente pretende encontrar un equipo en donde sí pueda tener continuidad, la disyuntiva en estos momentos para los hinchas es saber quiénes serán los arqueros del plantilla de cara a la temporada 2026 cuando tengan que disputar dos torneos a la vez.

ver también Con Fossati en duda, los puestos que Universitario quiere reforzar en busca del ‘Tetra’ y la Copa Libertadores 2026

Fuente: Universitario

Publicidad

Publicidad

Con Jhefferson Rodríguez como tercer guardameta, quedan dos opciones por analizar. En principio, la continuidad de Sebastián Britos no está totalmente asegurada y aún tendrían quedarse las respectivas conversaciones. En el caso de no quedarse, Diego Romero tendría la primera opción de regresar y ser el titular del equipo; mientras que Miguel Vargas seguiría siendo el suplente habitual.

Fuente: Composición BOLAVIP.

¿La continuidad de Jorge Fossati está garantizada en Universitario?

Distintas revelaciones aseguran que habrían ciertos inconvenientes en la continuidad de Jorge Fossati como entrenador de Universitario de Deportes de para la temporada 2026. Lo concreto al día de hoy es que todavía no existe nada oficial y seguramente se esperará el término de la Liga 1 2025 para que desde la directiva crema oficializan la situación al respecto. Por ahora, el ‘Nonno‘ se mantiene en Ate en la búsqueda de nuevos objetivos con el club.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES