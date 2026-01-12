Así fue la inesperada reacción del hincha de Universitario al préstamo de Aamet Calderón: “Luche y ya no vuelva”

Una de las grandes sorpresas de la temporada en Universitario de Deportes se ha dado este lunes con el préstamo de Aamet Calderón. Jugador que se esperaba que pudiera mantenerse en el cuadro ‘crema’ una campaña más, pero al parecer Javier Rabanal tuvo otros planes para él y ahora se encuentra en un nuevo club nacional.

El portero de 27 años de edad seguirá su carrera en el cuadro de Atlético Grau, se va a préstamo por todo el 2026. Siendo esta una gran sorpresa, pues se encuentra en el cuadro desde el 2020, en donde no ha logrado tener oportunidades en el primer equipo. Por eso su salida es algo inesperado, ya que venía siendo el tercer portero en el tricampeonato.

Por parte de la hinchada se ha visto un discurso bastante dividido, por un lado están los hinchas que están contentos con esta salida. Esto debido a que lo veían como un jugador que no estaba dando la talla en el club, por lo que tenía que irse. Ya que si hablamos con números, hasta el momento no ha hecho su debut oficial en el primer equipo, pese a que tiene casi 28 años de edad.

Mensajes de los hinchas de Universitario (Foto: X).

Por otro lado, se encuentran los hinchas que les da pena esta salida y que mencionan que tanto se habló que no jugaba, que hicieron que se termine yendo. Lamentándose esta salida, ya que algunos argumentan que en el vestuario era importante. Por lo que van a perder una pieza clave para lo que es la Liga 1.

Mensajes de los hinchas de Universitario (Foto: X).

¿Quién será el tercer portero de Universitario de Deportes?

Una de las grandes preguntas que se hacen los hinchas es ahora quién tomará el lugar de Aamet Calderón. Lo cierto, es que alguien tiene que tomar su lugar y lo más probable es que no logre tener oportunidades de jugar. Ya que es muy claro que el tercer portero no goza de chances y posiblemente no logre tener ni un solo minuto en cancha.

Teniendo esto en cuenta, Jhefferson Rodríguez que viene jugando en el equipo de Reservas es el que tendría esta responsabilidad. El joven de 19 años de edad y 1,83 metros sería el encargado de tomar el puesto de tercer portero. Un lugar que le va a servir para aprender de los más grandes, en este caso Miguel Vargas y Diego Romero, quienes van a pelear el puesto de titular esta temporada.

Datos Claves