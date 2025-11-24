Universitario de Deportes ya tuvo sus festejos por el tricampeonato nacional. A partir de esto, varios futbolistas se han manifestado haciendo balances sobre su temporada 2025. Respecto a ello, sorprendieron las declaraciones de Hugo Ancajima, quien si bien destacó el título conseguido este año, no estuvo conforme con su rendimiento personal.

Publicidad

Publicidad

Hugo Ancajima ha formado parte de todo el ciclo del tricampeonato nacional de Universitario, ya que llegó al club a comienzos de 2023. Su contrato con el conjunto ‘crema’ termina en 2026, por lo que su futuro será una incógnita en este mercado.

Desde su arribo al club, apenas ha disputado 42 partidos en total con la camiseta del conjunto ‘merengue’. La cantidad de minutos ha ido bajando año a año viendo cómo su puesto es ocupado por Andy Polo y, hasta en ciertas ocasiones, por César Inga.

Las declaraciones de Hugo Ancajima, disconforme con su temporada

Hugo Ancajima habló tras la derrota de Universitario ante Los Chankas en el aeropuerto de Lima. Allí fue abordado por varios periodistas donde hizo una reflexión sobre su temporada donde apenas disputó 478 minutos (contando Copa Libertadores) en 10 partidos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Lo más importante se logró, que fue campeonar. Recuperándome de las lesiones que tuve, no fue el año que quería, pero en lo grupal contento“, dijo Hugo Ancajima a Jax Latin Media, entre otros medios. A raíz de esto, tiene dudas respecto a su futuro.

ver también ¿Cuándo vuelve a jugar Universitario tras terminar el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú?

“Vamos a esperar. Vamos a ver las expectativas de la nueva dirigencia y qué nos depara el futuro“, afirmó. Esto quiere decir que el lateral derecho de Chimbote aún no define si seguirá en la ‘U’ en la próxima temporada o buscará minutos en otra institución.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Hugo Ancajima en Universitario

En su primer año en Universitario, en 2023, Hugo Ancajima jugó 996 minutos en 21 partidos. Fueron 11 en el Apertura y 8 en el Clausura, mientras que sumó otros 2 encuentros en Copa Sudamericana.

En 2024, ha padecido la falta de continuidad realmente. Apenas fueron 102 minutos en 11 encuentros. En tanto, en el 2025, sumó más minutos, 478, pero en 10 encuentros.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes obtuvo el tricampeonato nacional en la temporada 2025 .

obtuvo el en la temporada . Hugo Ancajima llegó a Universitario a principios de 2023 y su contrato finaliza en 2026 .

llegó a Universitario a principios de y su contrato finaliza en . Ancajima jugó solo 10 partidos y 478 minutos (incluyendo Copa Libertadores) en la temporada 2025.

Publicidad