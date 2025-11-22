Es tendencia:
¡Expulsado Riveros! YouTube EN VIVO Y GRATIS Los Chankas 2-0 Universitario por el Torneo Clausura 2025 Vía ‘L1 MAX’ y ‘Nativa TV’: minuto a minuto

Los Chankas y Universitario se enfrentan el día de hoy en la ciudad de Andahuaylas y a continuación gozarás del minuto a minuto.

45'+4 ¡Final del primer tiempo!

Los Chankas y Universitario se van al descanso y por ahora el triunfo es 2-0 a favor de los locales.

45' ¡Se jugarán 3 minutos más!

El duelo entre Los Chankas y Universitario se alargará hasta los 48 minutos de juego.

42' ¡Tarjeta roja para Riveros!

El defensor de la 'U' fue expulsado por una falta en contra de Manzaneda al no querer jugar la pelota.

38' ¡Goooooooooooooool de Los Chankas!

Franco Torres convierte el 2-0 del partido luego de una enorme jugada por el sector derecho y luego con una gran definición cruzada ante el arco de Sebastián Britos.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Los Chankas y Universitario disputan los instantes finales de la primera etapa en Andahuaylas.

29' ¡Casi llega el empate de la 'U'!

El 'Tunche' Rivera estuvo cerca de anotar el empate tras un cabezazo en área de Los Chankas y el balón pasó cerca del arco defendido por Camacho.

25' ¡Nuevo disparo de Torres!

El atacante de Los Chankas remató desde fuera del área y Britos se paró muy bien para despejar la pelota.

19' ¡Remate de Torres!

El atacante de Los Chankas probó desde larga distancia y estuvo muy bien Britos para atrapar el balón.

14' ¡Goooooooooooool de Los Chankas!

José Manzaneda anotó el 1-0 del partido luego de una buena definición en área de la 'U' y ante la salida de Sebastián Britos. Mención honrosa para la enorme jugada entre Pablo Bueno y Franco Torres.

13' ¡Aproximación de Universitario!

Flores mandó un centro sobre el área de Los Chankas, pero no encontró receptor.

9' ¡Peligro en área de la 'U'!

El defensor González llegó hasta el área crema y remató sobre el arco de Britos. El balón pasó bastante cerca y se perdió de la cancha.

7' ¡Ureña sentido!

El volante de la 'U' quedó tendido en la cancha luego de un choque con Bueno.

5' ¡Llegada de Los Chankas!

Tras un error en salida de la 'U', fue el delantero Bueno quien aprovechó y sacó un gran remate desde fuera del área. Britos estuvo atento para retener el balón.

4' ¡Los Chankas con la iniciativa!

El equipo local genera presión alta sobre la 'U', aunque por ahora no suman chances de gol ni aproximaciones.

1' ¡Empezó el partido!

Los Chankas y Universitario ya disputan la primera etapa del partido en la ciudad de Andahuaylas.

¡Los equipos ya están en la cancha!

Los Chankas y Universitario dicen presente en el campo de juego a instantes del inicio del partido. 

¡La palabra de Walter Paolella!

El DT de Los Chankas dio detalles sobre la importancia del duelo de hoy frente a Universitario.

¡Calentamiento de los equipos!

Tanto Los Chankas como Universitario van terminando con sus trabajos precompetitivos a minutos del inicio del partido.

¡Así fue la llegada de Los Chankas!

La delegación local dijo presente en el Estadio Los Chankas y ahora ultiman detalles para el inicio del partido.

¡Un 'Tunche' de celebración!

José Rivera cumplirá 100 partidos con Universitario el día de hoy cuando visiten a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas.

¡Alineación titular de Los Chankas!

Walter Paolella alistó el siguiente 11 titular para recibir a Universitario: Hairo Camacho, David Gonzáles, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana, Jorge Palomino, Braian Rivero, Oshiro Takeuchi,Franco Torres, José Manzaneda y Pablo Bueno.

¡El apoyo incondicional de los hinchas!

El pueblo de Andahuaylas realizó un 'banderazo' en la previa del duelo de hoy ante Universitario.

¡Alineación titular de Universitario!

Jorge Fossati alistó el siguiente equipo titular para visitar a Los Chankas: Sebastián Britos, William Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, José Carabalí, Jairo Vélez, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Andy Polo, José Rivera y Edison Flores.

¡Universitario presente en el estadio!

La delegación merengue ya dijo presente en el Estadio Los Chankas para el encuentro de hoy.

¡Bienvenidos a la cobertura de Los Chankas vs. Universitario!

Los Chankas y Universitario se enfrentan por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 y a continuación seguirás el minuto a minuto del partido.

Por Renato Pérez

Los Chankas y Universitario de Deportes se verán las caras el día de hoy en la ciudad de Andahuaylas por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. En la última jornada del campeonato regular, los merengues buscarán mantener el invicto para seguir haciendo historia en el fútbol peruano; mientras que el equipo local querrá respetar la casa y conseguir un triunfo para sus miles de aficionados.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025?

  • 15:30 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 16:30 | Bolivia y Venezuela
  • 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 14:30 | México
  • 15:30 y 12:30 | Estados Unidos (Miami y Nueva York)
  • 21:30 | España:

¿Dónde ver Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025?

  • L1 MAX | Operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV
  • L1 MAX Play y L1 MAX Youtube
  • Nativa TV
