¡Expulsado Riveros! YouTube EN VIVO Y GRATIS Los Chankas 2-0 Universitario por el Torneo Clausura 2025 Vía ‘L1 MAX’ y ‘Nativa TV’: minuto a minuto

Los Chankas y Universitario de Deportes se verán las caras el día de hoy en la ciudad de Andahuaylas por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. En la última jornada del campeonato regular, los merengues buscarán mantener el invicto para seguir haciendo historia en el fútbol peruano; mientras que el equipo local querrá respetar la casa y conseguir un triunfo para sus miles de aficionados.
¿A qué hora juegan Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025?
- 15:30 | Perú, Colombia y Ecuador
- 16:30 | Bolivia y Venezuela
- 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 14:30 | México
- 15:30 y 12:30 | Estados Unidos (Miami y Nueva York)
- 21:30 | España:
¿Dónde ver Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025?
- L1 MAX | Operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV
- L1 MAX Play y L1 MAX Youtube
- Nativa TV