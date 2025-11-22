¡Expulsado Riveros! YouTube EN VIVO Y GRATIS Los Chankas 2-0 Universitario por el Torneo Clausura 2025 Vía ‘L1 MAX’ y ‘Nativa TV’: minuto a minuto

Los Chankas y Universitario se enfrentan por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 y a continuación seguirás el minuto a minuto del partido.

Tras un error en salida de la 'U', fue el delantero Bueno quien aprovechó y sacó un gran remate desde fuera del área. Britos estuvo atento para retener el balón.

El defensor González llegó hasta el área crema y remató sobre el arco de Britos. El balón pasó bastante cerca y se perdió de la cancha.

José Manzaneda anotó el 1-0 del partido luego de una buena definición en área de la 'U' y ante la salida de Sebastián Britos. Mención honrosa para la enorme jugada entre Pablo Bueno y Franco Torres.

El atacante de Los Chankas remató desde fuera del área y Britos se paró muy bien para despejar la pelota.

El 'Tunche' Rivera estuvo cerca de anotar el empate tras un cabezazo en área de Los Chankas y el balón pasó cerca del arco defendido por Camacho.

Franco Torres convierte el 2-0 del partido luego de una enorme jugada por el sector derecho y luego con una gran definición cruzada ante el arco de Sebastián Britos.

El defensor de la 'U' fue expulsado por una falta en contra de Manzaneda al no querer jugar la pelota.

Los Chankas y Universitario se van al descanso y por ahora el triunfo es 2-0 a favor de los locales.

Los Chankas y Universitario de Deportes se verán las caras el día de hoy en la ciudad de Andahuaylas por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. En la última jornada del campeonato regular, los merengues buscarán mantener el invicto para seguir haciendo historia en el fútbol peruano; mientras que el equipo local querrá respetar la casa y conseguir un triunfo para sus miles de aficionados.

