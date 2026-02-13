¡No lo dejen patear! Jairo Concha anotó el 1-0 ante Cienciano y explotó el Estadio Monumental

Universitario de Deportes enfrenta a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 y antes de que termine el primer tiempo, cuando por cierto no se habían dado muchas ocasiones de gol en ninguna de las áreas, apareció la figura de Jairo Concha para anotar el 1-0 del encuentro tras una estupendo remate desde larga distancia que se clavó en el arco defendido por Gonzalo Falcón.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Cuando todavía no pasada algo peligroso durante el trámite del partido, es cierto que Universitario de Deportes era el equipo que tomaba las riendas del mismo y que manejaba la posesión del balón. Por otro lado, Cienciano intentaba asociarse en el mediocampo para llegar con peligro sobre campo merengue gracias a la velocidad y potencia de sus atacantes.

Por ahora, Jairo Concha es el gran héroe del tricampeón peruano en la noche calurosa del Estadio Monumental. Justamente, el recinto de Universitario de Deportes explotó al máximo cuando el volante anotó el tanto y esperan que la jornada sea perfecta para que sigan llegando más emociones con el único objetivo de quedarse con los tres puntos en este encuentro.

Publicidad

Publicidad

Noticia en desarrollo...