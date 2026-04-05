Javier Rabanal, director técnico de Universitario, rompió el silencio sobre la jugada más comentada del reciente clásico peruano. El estratega se refirió a la polémica acción entre Luis Advíncula y Jairo Concha ocurrida en el primer minuto.

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La roja anulada por el VAR a Luis Advíncula

El preparador crema admitió que la decisión arbitral de no mantener la expulsión tras revisar la jugada le generó desconcierto inicial. “Yo vi el golpe, y cuando sacó la roja me quedé un poco sorprendido”, confesó el profesional del deporte.

Rabanal explicó que, pese a la magnitud del impacto, prefirió no observar las repeticiones en las pantallas del estadio durante el juego. Su intención era mantener la calma operativa y no perder el enfoque táctico necesario para el banquillo.

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El técnico señaló que su prioridad en ese instante crítico era gestionar las reacciones de figuras como el “Coco” Araujo y el resto del comando técnico. Evitar la pantalla fue una decisión estratégica para no contaminar su juicio inmediato.

Javier Rabanal ganador del clásico. (Foto: X).

Javier Rabanal no quiso mirar la jugada

“Yo no iba a meterme porque si veo que es roja y la quita, me voy a complicar”, detalló sobre el manejo emocional del momento. Esta postura refleja la alta tensión que se vive en un clásico donde cada fallo arbitral pesa.

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La jugada, calificada como agresión por diversos analistas, marcó el ritmo de los primeros instantes del cotejo en el Estadio Monumental. La decisión de perdonar la cartulina roja a Advíncula sigue siendo el eje del debate deportivo nacional.

Universitario enfocado en el futuro

En sus palabras nos podemos dar cuenta de algo, estas declaraciones de Rabanal aportan una visión humana y pragmática sobre la labor de los asistentes. El manejo de la frustración ante el arbitraje es clave para el éxito en torneos de alta competencia.

Se espera que las autoridades del fútbol peruano analicen el informe del juez principal tras los reclamos generados por la directiva merengue. Por ahora, el testimonio de Rabanal queda como registro de una de las tardes más intensas del año.

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Javier Rabanal venció a Alianza Lima. (Foto: X).

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