Así quedó el grupo de Universitario en la Copa de la Liga 2026: rivales y fixture confirmado

Tras el sorteo oficial de la Copa de la Liga 2026, conoce a detalle cómo será la agenda que le espera a Universitario.

Hoy se realizó el sorteo oficial de la Copa de la Liga 2026, un novedoso campeonato que juntará equipos de la Liga 1 y de la Liga 2 que jugarán entre sí durante los inicios del Mundial 2026. Es decir, la inauguración está programada para el próximo 11 de junio y durará hasta el 15 de noviembre. Dicho todo esto, ahora le daremos énfasis al cronograma de Universitario de Deportes.

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Universitario de Deportes integrará el Grupo D de la Copa de la Liga 2026 y enfrentará a Atlético Grau y Pirata FC, teniendo una fecha de descanso en dicha zona. Ahora, los liderados técnicamente por Héctor Cúper buscarán hacer historia en la primera edición del campeonato nacional que podría darles 2 puntos adicionales de cara a la temporada 2027 si es que logran el título.

Fixture de Universitario en el Grupo D de la Copa Liga 2026

Fecha 1 | Pirata FC vs. Universitario | 11 al 15 de junio

Fecha 2 | Descanso |18 al 22 de junio

Fecha 3 | Universitario vs. Atlético Grau |25 al 29 de junio

Fuente: Universitario.

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Todos los grupos de la Copa de la Liga 2026

Grupo A | Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci.

| Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci. Grupo B | Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA de Jaén.

| Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA de Jaén. Grupo C | UTC, Cajamarca FC y Deportivo Llacuabamba.

| UTC, Cajamarca FC y Deportivo Llacuabamba. Grupo D | Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.

| Universitario, Atlético Grau y Pirata FC. Grupo E | Sport Huancayo, ADT, Alianza Universidad y Unión Minas.

| Sport Huancayo, ADT, Alianza Universidad y Unión Minas. Grupo F | Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.

Fuente: Copa Caliente de la Liga.

¿Dónde ver los partidos de Universitario en la Copa de la Liga 2026?

Los duelos de Universitario de Deportes, al igual que todos los partidos de la Copa de la Liga 2026, serán transmitidos por la señal de Bicolor+. El streaming oficial de la Federación Peruana de Fútbol tendrá los derechos de este campeonato. Por otro lado, en Bolavip Perú podrás disfrutar de las incidencias más importantes gracias al clásico minuto a minuto.

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