A pocas horas del partido entre Universitario y Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, el foco no solo está en el resultado, sino también en una decisión clave dentro del once titular.

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El encuentro, que se jugará este domingo 26 de abril en el Estadio Monumental, marcará el segundo partido de Jorge Araujo al mando del equipo crema, en un momento donde busca consolidar su idea tras la salida de Javier Rabanal.

Uno de los puntos que aún no está definido es quién será el arquero titular, una duda que ha generado debate entre Diego Romero y Miguel Vargas. En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta reveló en L1 MAX que podría haber novedades en esa posición para este compromiso.

“Tal vez hay un cambio en el arco y pueda volver Diego Romero para el partido del domingo ante Alianza Atlético”, comentó, dejando abierta la posibilidad de una rotación importante.

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El portero Diego Romero tapando en un partido de Universitario en el estadio Nacional. (Foto: Universitario)

Diego Romero y Miguel Vargas pelean por el arco de Universitario

El periodista Gustavo Peralta explicó la razón por la que ‘Coco’ Araujo rotaría porteros: “Puede que ante la Copa Libertadores y el Torneo Apertura, ‘Coco’ Araujo quiera probar a ambos porteros y luego decidir quién se queda con el arco”, una estrategia que podría definir al dueño del puesto en el corto plazo en Universitario.

La lucha por el arco de Universitario no es de ahora. Desde hace un par de temporadas que ha marcado la línea de trabajo pues no hay que olvidar que Diego Romero se fue tras saber que Sebastián Britos tendría la titularidad. Ahora regresó pensando que sería titular, pero Manuel Vargas le está peleando el puesto.

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El portero Miguel Vargas festejando un triunfo de Universitario en el estadio Monumental. (Foto: Universitario)

¿A qué hora se juega el partido Universitario vs. Alianza Atlético?

El partido entre Universitario vs. Alianza Atlético se juega este domingo 26 de abril desde las 6:00 PM, en el estadio Monumental y en cotejo válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido Universitario vs. Alianza Atlético?

El partido entre Universitario vs. Alianza Atlético se podrá ver en vivo y en directo por la transmisión oficial del canal L1 MAX y a través de los operadores de televisión autorizados Movistar, Claro, Best Cable y DirecTV.

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Datos claves

Universitario enfrenta a Alianza Atlético este domingo 26 de abril en el Estadio Monumental.

El entrenador Jorge Araujo evalúa alinear a Diego Romero como arquero titular este domingo.

Diego Romero y Miguel Vargas compiten por la titularidad ante la Copa Libertadores y Apertura.