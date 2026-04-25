Luego de la salida de Javier Rabanal, en Universitario continúan los movimientos importantes y esta vez la medida impacta directamente en el plantel principal con una partida confirmada.

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El delantero Sekou Gassama no seguirá en el club una vez finalice el Torneo Apertura 2026, en lo que se convierte en la segunda decisión fuerte de la dirigencia tras el cambio de entrenador.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, quien detalló que la determinación ya está tomada a nivel institucional. Sin embargo, desde el entorno del atacante no bajan los brazos y consideran que aún merece una oportunidad.

“En el entorno de Gassama creen que deberían darle una chance para mostrar algo más, porque en la ‘U’ jugó en la peor versión del equipo”, fue lo que se informó sobre la postura cercana al jugador.

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Sekou Gassama entrenando con Universitario en Campo Mar. (Foto: Universitario)

Los números de Sekou Gassama en Universitario

Hasta la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú, Sekou Gassama solo jugó dos partidos y un total de 42 minutos en Universitario. Siempre ingresando desde la banca, el delantero no anotó ni un gol y tampoco tuvo asistencias con un promedio de 6.20 por parte de Sofascore.

Así, el futuro de Sekou Gassama parece estar lejos de Ate, aunque en lo inmediato podría tener sus últimos minutos para intentar cambiar una historia que, por ahora, ya tiene final definido en Universitario.

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Javier Rabanal y Sekou Gassama festejando el triunfo de Universitario ante Alianza Lima en el vestuario crema en el estadio Monumental. (Foto: Universitario)

Los números de Javier Rabanal en Universitario

El técnico Javier Rabanal en total dirigió 12 partidos a Universitario en los que tuvo 5 triunfos, 4 empates y 3 derrotas.

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

El delantero Sekou Gassama vale 200 mil euros a sus actuales 30 años, según la información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Sekou Gassama dejará Universitario oficialmente al finalizar el Torneo Apertura 2026.

El delantero disputó únicamente dos partidos y sumó 42 minutos de juego totales.

El futbolista registró cero goles y ninguna asistencia durante su permanencia en el club.