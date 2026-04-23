La salida del técnico español Javier Rabanal sigue generando opiniones en el entorno de Universitario y esta vez fue una voz más que autorizada la que tomó postura al elegir al nuevo estratega.

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Se trata de José Carvallo, histórico capitán crema, quien ahora desde su rol como panelista en L1 MAX no dudó en proponer un nombre para asumir el cargo de entrenador.

“Me gustaría que le den la oportunidad al ‘Coco’ Araujo, es una opinión personal”, señaló el exguardameta, respaldando abiertamente a Jorge Araujo, quien actualmente dirige de manera interina al primer equipo.

Pero su argumento no fue solo emocional. José Carvallo también puso sobre la mesa un tema táctico clave para el futuro del club: “Es difícil conseguir un técnico que juegue línea de tres, que esté convencido y que sepa bien el sistema”, comentó.

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La arenga final de Universitario antes del partido ante Garcilaso que marcó el debut del ‘Coco’ Araujo al mando del plantel de forma interina. (Foto: Universitario)

Carvallo decidió que Araujo sea el DT de Universitario

Siguiendo con su comentario, José Carvallo postuló al ‘Coco’ Araujo como entrenador fijo en Universitario y también dejó en claro que lo quiere por toda la temporada 2026, asumiendo así el desafío de la Copa Libertadores y la Liga 1.

Así, mientras Universitario continúa evaluando opciones, la opinión de José Carvallo abre el debate: ¿apostar por un proceso interno o ir por un nombre de peso en el mercado?

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Universitario festejando su primer triunfo al mando del ‘Coco’ Araujo de manera interina. (Foto: Universitario)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por el Torneo Apertura?

Universitario vuelve a jugar este domingo 26 de abril desde las 6:00 PM en el estadio Monumental y por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Su duelo será ante Alianza Atlético y el partido se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX.

¿Hasta cuándo se quedará el ‘Coco’ Araujo como DT interino de Universitario?

La idea de la dirigencia de Universitario es que Jorge Araujo sea el técnico interino hasta el partido ante Alianza Atlético de Sullana, que será este domingo 26 de abril y válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

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Datos claves

José Carvallo propuso a Jorge Araujo como entrenador fijo para la temporada 2026.

El exguardameta destacó que el equipo debe mantener el sistema táctico de línea de tres.

Jorge Araujo se desempeña actualmente como director técnico interino tras la salida de Javier Rabanal.