La búsqueda del nuevo entrenador en Universitario empieza a tomar forma y ya trasciende fronteras. Desde Uruguay, el medio Sport 890 dio detalles claves sobre quiénes son los principales candidatos para asumir el cargo tras la salida de Javier Rabanal.

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Según la citada fuente, hay dos nombres que lideran la carrera: Pablo Peirano y Martín Palermo, quienes aparecen como las opciones más fuertes para reemplazar a Javier Rabanal.

“Los principales candidatos: Pablo Peirano y Martín Palermo, la hinchada empuja por el regreso de Jorge Fossati”, informó el medio uruguayo, confirmando que la elección final estaría entre estos dos perfiles.

Así, Universitario entra en la etapa decisiva de su elección: dos candidatos fuertes sobre la mesa y una decisión que puede marcar el rumbo de toda la temporada.

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El técnico Pablo Peirano está en la órbita de Universitario. (Foto: X)

¿Quién será el nuevo entrenador de Universitario?

El caso de Pablo Peirano es particular, ya que es uno de los técnicos que más gusta a la directiva crema y con quien incluso ya hubo contactos previos, incluyendo reuniones virtuales.

Por su parte, Martín Palermo representa una apuesta de peso por su nombre y trayectoria, lo que lo convierte en una alternativa fuerte en lo deportivo y mediático para el club.

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Martín Palermo cuando era entrenador de Platense de Argentina. (Foto: X)

¿Hasta cuándo se queda Jorge Araujo como técnico interino de Universitario?

La idea de la dirigencia de Universitario es que Jorge Araujo sea el técnico interino hasta el partido ante Alianza Atlético de Sullana, que será este domingo 26 de abril y válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario vuelve a jugar este domingo 26 de abril desde las 6:00 PM en el estadio Monumental y por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Su duelo será ante Alianza Atlético y el partido se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX.

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Datos claves

Pablo Peirano y Martín Palermo son los candidatos principales para dirigir a Universitario.

La directiva crema ya sostuvo reuniones virtuales con el técnico uruguayo Pablo Peirano.

El medio Sport 890 informó que ambos estrategas buscan reemplazar al técnico Javier Rabanal.