César Inga continuará en Universitario de Deportes, a pesar del interés mostrado por Kansas City de cara a la temporada 2026. Ante esta situación, el agente del futbolista explicó cuál es la postura del defensor nacional respecto a su futuro.

En primera instancia, Narciso Algamis señaló que el club ‘crema’ optó por no seguir adelante con la propuesta proveniente de la MLS. En ese sentido, manifestó que esta decisión limita a Inga, ya que se trataba de una oportunidad importante para su crecimiento profesional.

“De dar mucho detalle no se puede, pero sí se presentó una propuesta que estuvo dando vueltas un par de días. Al final, Universitario decide no venderlo por un tema deportivo. La ‘U’ es el dueño del pase del jugador y por ese sentido no se puede hacer nada, pero le corta un poco las alas al chico. Esas oportunidades no se presentan todos los días, Perú no es un país que exporte jugadores año a año”, expresó el agente en el programa de YouTube ‘Nada que no sepa’.

Así fue la reacción de César Inga al conocer la noticia

En esa línea, Algamis comentó que César Inga se encuentra afectado por la decisión tomada por Universitario. No obstante, evitó profundizar en el tema, ya que prefiere dialogar directamente con el futbolista antes de dar mayores declaraciones.

“Te imaginas lo golpeado que va a estar el jugador, ¿no? Lo que pasa es que hablando con César, me decía ‘Narci’ yo llegué a Universitario hace un año, antes estaba en ADT de Tarma. El 2025 jugó Copa Libertadores y estuvo bien, llegó a Universitario como suplente. Trajeron a Reyna también y el chico se ganó un lugar a punta de trabajo. Mañana puede venir una oferta mejor pero ¿Quién lo garantiza?”, indicó.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Hace un mes que estamos con este tema y el martes 6 de enero se decidió que no va. No te puedo decir exactamente como está porque anda entrenando, hizo doble turno, no me puedo juntar con él. Ahora estoy viajando a Río de Janeiro, pero yo lo sentí bien golpeado y ahora hay que trabajar con él para que este bien y rinda. A veces el club dice que no va a cortarle las alas al jugador, sin embargo no lo quieren vender y no es que se iba gratis”.

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre César Inga?

El entrenador Universitario, Javier Rabanal, fue enfático al descartar una posible salida de César Inga. El español remarcó que el futbolista es una pieza clave dentro del plantel y que cuenta con él para sus próximos proyectos.

“Se está hablando de que Inga tiene una oferta (de la MLS), pero para mí es un jugador fundamental y mi intención es que se quede“, señaló el DT en diálogo con Canal N.

Asimismo, el técnico ‘merengue’ explicó que su objetivo es que Inga logre afianzarse en la ‘U’, con la proyección de que más adelante pueda concretarse su transferencia a un club de mayor relevancia.

“Que haga un buen año. Si después tiene ofertas, que la pueda aprovechar, pero luego de un año con nosotros. Tiene características de lo que yo estoy buscando en varias posiciones“, sentenció.

Los números de César Inga en Universitario

César Inga destacó como uno de los futbolistas más constantes de Universitario de Deportes en la temporada 2025. Entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, el futbolista de 23 años disputó un total de 36 encuentros y marcó un gol.

Además, su capacidad para desempeñarse en varias posiciones lo perfila nuevamente como una pieza fundamental en el esquema de Javier Rabanal para este 2026.

DATOS CLAVES

Universitario decidió no vender a César Inga al Kansas City de la MLS por priorizar el aspecto deportivo para la temporada 2026.

El agente del jugador, Narciso Algamis, señaló que la decisión “le corta las alas” al futbolista, quien se encuentra afectado anímicamente por la noticia.

El técnico Javier Rabanal calificó a Inga como un jugador fundamental y planea utilizarlo en varias posiciones durante el año.

