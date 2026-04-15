Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el UTC 2-2 Sport Huancayo

La fecha número 10 del Torneo Apertura se ha jugado a medias esta mitad de semana. Esto debido a las elecciones nacionales, que obligaron a que se tenga que mover la fecha de fin de semana a mitad de semana, pero también se juntó con la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Por lo que algunos equipos no terminaron jugando y estuvo a medias.

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El último partido que se disputó fue uno con muchas emociones entre el conjunto de UTC y Sport Huancayo. El cuadro visitante comenzó ganando a los 35 minutos con tanto de Yorleys Mena. Pero rápidamente Marlon De Jesús consiguió el tan ansiado empate antes del cierre del primer tiempo.

Por otro lado, el cierre del partido fue una cosas de locos por la gran cantidad de emociones que se vivió. A los 88 minutos parecía que el juego estaba sentenciado con tanto de Bruno Duarte que ponía el 2-1. Pero luego Franco Caballero consiguió el 2-2 en los descuentos.

Así se mueve la tabla del Torneo Apertura

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Resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura

En este caso, solo se jugaron 4 partidos de la fecha número 10 del Torneo Apertura por coincidencia con copas internacionales.

CD Moquegua 3-0 Juan Pablo II College

ADT 0-1 Alianza Lima

Sport Boys 1-3 Melgar

UTC 2-2 Sport Huancayo

Partidos que restan jugar en la fecha 10 del Torneo Apertura

Son 5 los partidos que restan jugarse en esta fecha número 10, los cuales se disputarán entre el 22 y 23 de abril.

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Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético | 22/04

Atlético Grau vs Sporting Cristal | 22/04

Cusco FC vs FC Cajamarca | 22/04

Universitario vs Deportivo Garcilaso | 22/04

Chankas CYC vs Cienciano | 23/04

Datos Claves