Se reveló el nuevo titular de Universitario para el reestreno de Fabián Bustos: “Es de su gusto”

Universitario se alista para la reanudación de la Liga 1 y Fabián Bustos sorprendería con la titularidad de un jugador que durante este año 2026 no ha sido muy recurrente en las planificaciones estelares.

Universitario de Deportes respira nuevos aires desde el regreso de Fabián Bustos. Con miras a la reanudación del Torneo Clausura 2026 y con la total intención de lograr el título, hay algunas novedades que podrían ser claves en el equipo titular que presentarían los merengues cuando reciban a FBC Melgar el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

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Fuente: Universitario.

Aprovechando el receso que hubo por la fecha FIFA y que fue realmente clave para entender la idea de juego que pretende Fabián Bustos, resulta que se habla de un cambio que claramente es sorpresivo y tiene que ver con la inclusión de Horacio Calcaterra en la alineación titular. Al ser una posición decisiva y en donde la ‘U’ no encontró regularidad, la confianza recaería en el volante.

“Yo creo que ‘Calca’ tiene chances porque, claramente, Fabián Bustos lo conoce y es de su gusto futbolístico. Igual, cuando viene un técnico nuevo, los jugadores que están, lo digo por Juan Manuel Requena, es una oportunidad para él también para mostrarse, para ser el contención con el que juega el entrenador. Igual, yo creo que va a jugar Calcaterra“; reveló Diego Penny en el programa ‘Al Ángulo‘.

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¿Cuál será el planteamiento de Universitario?



Tras la vuelta de Fabián Bustos al cuadro 'crema', el panel comentó a fondo cómo formaría el equipo y qué sistema táctico utilizaría ante FBC Melgar. #AlÁngulo 🥅⚽



📲 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑚𝑎́𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒… pic.twitter.com/DfyAl1LShm — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 8, 2026

Frente a esta posibilidad de que Horacio Calcaterra pueda ser titular en el próximo partido de Universitario de Deportes, no perdamos de vista que sería una medida llamativa por parte de Fabián Bustos ya que el mediocampista no ha sido una pieza recurrente durante toda esta temporada 2026. Más ligado al banco de suplentes y casi sin jugar, ahora tendría un papel muy determinante.

La palabra de Fabián Bustos en la previa de su reestreno con Universitario

Días antes del partido frente a FBC Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, Fabián Bustos habló en conferencia de prensa para resolver distintas consultas. Dando detalles de los entrenamientos con el grupo, de cómo ha encontrado a sus nuevos pupilos y lo que se les viene pronto, el entrenador reveló además que están por buen camino rumbo hacia el objetivo.

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“Corregir suena como que se hubiese estado haciendo las cosas muy mal y la realidad es que siempre hay cosas por mejorar. Vamos a intentar poner nuestro granito de arena para que ellos tengan herramientas con la que puedan conseguir el resultado, que eso es lo más importante”; comentó Fabián Bustos en primera instancia en conversación con los medios deportivos locales.

De cara al partido ante FBC Melgar, el estratega argentino dio la clave para ganar los tres puntos. “Lo único que te sostiene en el fútbol y te hace conseguir objetivos es el resultado y hay que ajustarnos a eso. Para ello, hay muchas cosas que debemos hacer bien porque vamos a enfrentar a un gran equipo, con buenos jugadores, pero hay que anularlos y también complicarlos para poder ganarles”.

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