Según la voz del periodista deportivo, Fabián Camacho, habría existido una advertencia de Christian Cueva hacia Juan Reynoso, para que no debute Piero Quispe.

"Christian Cueva amenazó a Juan Reynoso para no hacer debutar a Piero Quispe"

Una grave afirmación en forma de denuncia se presentó en un programa de redes sociales, donde implican a tres personajes importantes del deporte rey. Corrían los minutos de 'Minuto Caliente', el productor de redes sociales donde conduce Silvio Valencia, y uno de los panelistas estaba exponiendo su idea de manera ofuscada. Batallando contra sus compañeros por tener la razón.

Resulta que se burlaban de Fabián Camacho, quien hace unas semanas se hizo famoso en el mismo canal, por asegurar que Perú estaría en el Mundial 'Qatar 2022' debido a que Ecuador iba a ser expulsado, tras la resolución del caso 'Byron Castillo'. Entonces, desde ahí, los diversos portales deportivos le dieron seguimiento a este formato que sale a diario por YouTube.

Volviendo a lo que nos trae al artículo actual, 'La Rana', como le dicen sus compañeros en el set, soltó una frase muy dura. Que automáticamente despertó las sospechas entre sus colegas de piso: "Reynoso lo que está haciendo es cuidarle el puesto a Cueva". No contento con eso, fue mucho más allá, afirmando un detalle desconocido, destacando como primicia, algo que (según su voz) pasó en la interna de los camerinos.

¿Por qué jugó Piero Quispe ante México ni El Salvador? Lea, escuche, y entienda lo que dice el ahora heredero de 'La Brutalidad' según los fanáticos de este programa: "Cueva lo ha llamado a Reynoso y le dijo: 'Profe, si usted lo pone a Quispe, yo no vuelvo más a mí no me llamen'. Porque lamentablemente el nivel de Cueva, es muy bajo. Ya prácticamente está en el suelo".

Automáticamente, las risas nerviosas entre los presentes se soltaron por la cantidad de cosas que afirmó Fabián Camacho. No contento con lo mencionado, siguió defendiendo su posición basándose en opinión e información. Al punto de que los demás panelistas, intentaron expulsar su enojo de alguna manera. Este clip quedará para la historia, por lo gracioso que suena, o por si 'Aladino' toma cartas en el asunto. Lo cual creemos complicado.

INICIA 22:56