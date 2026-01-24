Martín Pérez Guedes se lució con golazo frente a la U. de Chile en la Noche Crema

Pasan los años y Universitario de Deportes demuestra que no se equivocaron fichando a Martín Pérez Guedes. Siendo posiblemente uno de las contrataciones más importantes. El argentino se logró acoplar muy bien a todos los sistemas, siendo un futbolista que no solo ayuda en la marca, también en la creación y finalización del gol.

Esta vez, fue el autor de la primera conquista del equipo ‘crema’ en la Noche Crema. El volante consiguió hacerse un espacio para poder hacer gritar a todos los hinchas en el final del primer tiempo. Con gran emoción el nacido en Buenos Aires logró marcar un tremendo golazo que fue imposible de atajar para el portero Cristopher Toselli.

El gol se dio en el final del primer tiempo, en un intento de despeje, uno de los defensores del cuadro de la U. de Chile falló en la recepción del balón. Lo que permitió que el mediocampista pueda tomar el esférico con un remate de volea, así lograr marcar un tremendo golazo que hizo saltar a todo el Estadio Monumental de Ate.

Así fue el gol de Martín Pérez Guedes:

Martín Pérez Guedes y su cuarto año en Universitario

En el año 2023 el mediocampista dejó el conjunto de Melgar tras culminar su vínculo contractual. Esto le permitió firmar con los ‘cremas’, volviéndose en una pieza vital en el sistema de los de Ate. Pues al ser un jugador con un gran trajín, hizo que el sector derecho pueda llegar a ser mucho más completo.

Hasta el momento el cuadro de la ‘U’ ha sido el club más importante en el que ha jugado el nacido en Tres Arroyos. Siendo para comenzar el primer equipo con el que logró levantar un título profesional. En total son 3 las copas que tiene en su vitrina gracias a que logró el Tricampeonato y ahora va por un cuarto título más.

Martín Pérez Guedes (Foto: Universitario).

Si vemos sus números, hasta la fecha tiene 115 partidos oficiales con la camiseta ‘crema’. Ha hecho un total de 17 goles, mientras que ha dado 4 asistencias, todo esto en un total de 8440 minutos disputados hasta la fecha.