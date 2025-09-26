“Nostalgia”: ¿Sebastián Rodríguez quiere volver a Alianza Lima tras haber clasificado con U. de Chile?

Sebastián Rodríguez fue uno de los jugadores más buscados por la prensa en la previa del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Sabiendo que había tenido un pasado reciente en el cuadro de La Victoria, el volante gentilmente habló con los periodistas luego del pitazo final del cotejo.

Revelando que tenía sentimientos encontrados por la felicidad de clasificar a semifinales, pero lamentablemente ante Alianza Lima, Sebastián Rodríguez se sinceró: “Siento Nostalgia. Pasé un año muy lindo, me quedaron lindos compañeros con los que tengo lindos recuerdos. Se puede decir que, hasta una amistad, así que estuvo lindo jugar en Matute y aquí”.

Además, el volante Sebastián Rodríguez también felicitó a Alianza Lima por haber llegado hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana: “Alianza Lima está haciendo un gran año y una gran Copa, por algo también estaba en cuartos de final y lo demostraron cuando se pusieron 2-1 en algún momento que se puso el partido en peligro”.

Al final, como no podía ser de otra manera, Sebastián Rodríguez también habló sobre cómo se siente tras haber clasificado a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana: “Felicidad por haber pasado a semifinales de la Copa Sudamericana y más ante un gran rival como Alianza Lima, que por algo está en esta instancia”.

Sebastián Rodríguez jugando en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Los números de Sebastián Rodríguez en Alianza Lima

Sebastián Rodríguez estuvo una temporada en Alianza Lima y dejó números llamativos en su paso por la Liga 1 de Perú. De hecho, sus estadísticas entre Torneo Apertura y Torneo Clausura son positivas. Es más, la página Sofascore le puso una puntuación de 7.49.

Así pues, Sebastián Rodríguez jugó 33 partidos de la Liga 1 temporada 2024 con Alianza Lima. Acumulando en total 2911 minutos, el volante anotó 2 goles y brindó 7 asistencias en general. Además, realizaba en promedio 69 toques al balón por partido, 44 pases precisos en promedio y solo vio 4 tarjetas amarillas.

¿Hasta cuándo Sebastián Rodríguez tiene contrato con la Universidad de Chile?

Sebastián Rodríguez tiene contrato con la Universidad de Chile hasta diciembre del 2026. Fichado en julio del 2025, el volante uruguayo se está ganando un puesto como titular en el once del técnico Gustavo Álvarez.

¿Cuánto gana Sebastián Rodríguez?

Sebastián Rodríguez gana 24 mil dólares mensuales en la Universidad de Chile, según información oficial de Salary Sport. Es decir, por temporada el volante se lleva 288 mil dólares.