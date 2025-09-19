La confesión de Sebastián Rodríguez tras a volver a Matute y enfrentar a Alianza Lima: “Un poco de nostalgia”

Luego del empate sin goles entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se siguen conociendo distintas posturas y análisis de lo que ocurrió en el campo de juego. Uno de los acontecimientos más llamativos de la jornada fue el hecho de volver a ver a Sebastián Rodríguez en Matute, aunque en esta ocasión claramente con camiseta del equipo rival.

Recordando que el popular ‘Bigote‘ fue parte de Alianza Lima durante la temporada 2024 y que en un inicio dio enormes luces de calidad en su juego, al final de la campaña se desinfló un poco y terminaría yéndose de la institución entre algunos hinchas que cuestionaban su nivel. Ahora no existe ningún tipo de enojo ni resentimiento de por medio y el propio volante uruguayo evidenció las sensaciones que le generó regresar al Estado Alejandro Villanueva.

“Fue un partido bastante especial, sobre todo porque están jugando cuartos de final de Copa Sudamericana. Volver a Matute, jugar contra mi exequipo, excompañeros con los que tengo buena relación y con los que ya había conversado. Un poco de nostalgia la verdad”; comentó en primera instancia Sebastián Rodríguez en conversación con los medios locales e internacionales luego del empate 0-0 entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile.

¿Cuál fue el análisis de Sebastián Rodríguez tras el Alianza Lima vs. U. de Chile?

Sin sentirse favoritos de cara al partido de vuelta en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Sebastián Rodríguez confesó que el duelo de ayer entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile estuvo bastante parejo en el trámite y que se van con la chance de cerrar la llave jugando en condición de locales, sobre todo cuando fueron capaces de mantener su valla invicta frente al poderío ofensivo que representaban los blanquiazules.

“Alianza hizo un gran partido. Estamos en cuartos de final, por algo llegaron hasta acá, igual que nosotros. Fue un clásico partido de Copa. Lo importante para nosotros era dejar el arco en cero y luego buscar la victoria, cosa que no pudimos, pero nos vamos con la llave abierta y para resolverlo en casa”; finalizó con su análisis el popular ‘Bigote‘, quien por cierto es uno de los últimos fichajes del equipo liderado técnicamente por Gustavo Álvarez.

Día y hora del duelo de vuelta entre U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana

Tras el 0-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, ahora el encuentro definitivo de la serie entre Universidad de Chile vs. Alianza Lima se disputará el próximo jueves 25 de septiembre a las 19:30 hora local en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo. Veremos cómo se muestra el trámite en los próximos 90 minutos de juego y finalmente qué equipo logra acceder a las tan ansiadas semifinales de la competición.

