Noche Crema 2026: fecha confirmada del evento y posible rival de Universitario

Universitario de Deportes no solo concentra su atención en el final de la temporada 2025, luego de conquistar el tricampeonato de la Liga 1, sino que también ya planifica los refuerzos para el próximo año y organiza los detalles de la pretemporada 2026, la cual iniciará con la tradicional Noche Crema.

Publicidad

Publicidad

Cuando finalice la pretemporada y antes de que inicien los torneos oficiales, el cuadro ‘crema’ presentará a su plantel principal ante la afición en un evento especial, cuya fecha ya ha sido confirmada, generando gran expectativa entre los hinchas. Aquí te contamos todos los detalles de esta esperada jornada.

Fecha confirmada de la Noche Crema

En una reciente conversación con GOLPERU, Álvaro Barco reveló que Universitario ya tiene programada una serie de partidos amistosos de pretemporada en el extranjero.

Tras esos encuentros, se llevará a cabo la Noche Crema 2026, fijada oficialmente para el sábado 24 de enero, cuando el equipo de Jorge Fossati disputará su primer partido del año en el Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

“Están definidos algunos partidos internaciones. Vamos a hacer partidos internacionales fuera del país porque vamos a llegar a la Noche Crema con toda la expectativa que el hincha pueda venir a ver por primera vez al equipo. El 24 de enero es la fecha“, señaló el dirigente.

Tweet placeholder

Posible rival de Universitario en la Noche Crema 2026

A través de sus redes sociales, el periodista deportivo Gustavo Peralta dio a conocer nuevos detalles de la Noche Crema 2026, entre ellos, el posible rival de Universitario.

Publicidad

Publicidad

ver también Edison Flores decidió entre las ‘Semis’ de Copa Libertadores y el ‘Tetra’ con Universitario: “Yo elijo ser…”

“Otro dato que tiene que ver con la Noche Crema es que se analizan tres rivales para jugar este partido de presentación en 2026 y uno de los rivales con los que se está negociando es nada más y nada menos que River Plate, esto no quiere decir que el cuadro argentino ya esté confirmado pero es uno de los que está en carpeta”, escribió el mencionado comunicador en su cuenta personal de Twitter.