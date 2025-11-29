Es tendencia:
En Brasil ponen a la final de Libertadores entre Palmeiras y Flamengo por encima del Boca vs. River

La opinión del periodista brasileño generó revuelo al comparar el clásico de su país con el Superclásico argentino.

Por Nicole Cueva

Flamengo vs. Palmeiras
A pocas horas de que Palmeiras y Flamengodisputen hoy la gran final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental una polémica se encendió en Brasil. El periodista André Rizek aseguró en ‘sportv’ que este enfrentamiento ya supera al histórico Boca Juniors vs. River Plate como el partido más esperado del continente, generando intensas reacciones en redes y entre los fanáticos argentinos.

“Hoy, el partido más esperado del continente es Palmeiras vs. Flamengo”

En la antesala del choque decisivo por el título, Rizek sorprendió con sus declaraciones: “Hoy, el partido más esperado del continente es Palmeiras vs. Flamengo, ya no Boca vs. River. Nunca pensé que cambiaríamos eso”.

El comunicador en mención sostuvo que el crecimiento deportivo y financiero del fútbol brasileño ha llevado a que este duelo se convierta en el más atractivo de Sudamérica, especialmente considerando que ambos clubes han dominado el máximo torneo de clubes del continente en los últimos años.

¿Se transformó el superclásico continental?

Aunque el Boca vs. River sigue siendo considerado uno de los encuentros más apasionantes del planeta, la disputa entre Palmeiras y Flamengo ha adquirido un peso competitivo que la posiciona como la nueva gran rivalidad sudamericana.

A horas de la final de Libertadores, hincha de Palmeiras murió tras caer de un mirabus en Barranco

Las constantes finales, los proyectos deportivos multimillonarios y la presencia de futbolistas de élite han elevado este partido a un nivel que algunos ya equiparan —e incluso colocan por encima— del Superclásico argentino.

Las palabras de Rizek no hicieron más que avivar la discusión: ¿puede el presente deportivo imponerse a más de un siglo de historia y tradición? Mientras en Brasil celebran la evolución de sus clubes, en Argentina la respuesta fue inmediata, defendiendo que el Boca vs. River sigue siendo un fenómeno cultural único en el mundo.

DATOS CLAVES

  • El periodista André Rizek afirmó en ‘sportv’ que Palmeiras vs. Flamengo es el partido más esperado del continente.
  • Palmeiras y Flamengo disputarán la gran final de la Copa Libertadores hoy en el Estadio Monumental.
  • André Rizek argumentó que el crecimiento deportivo y financiero del fútbol brasileño elevó la rivalidad.
nicole cueva
Nicole Cueva
