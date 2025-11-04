¿Pedro Gallese se vestirá de crema? la decisión que lo acercaría a Universitario para el 2026

Universitario de Deportes ya no tiene nada que preocuparse este año, hizo el trabajo y salió campeón. Pero ahora vienen los dolores de cabeza que es buscar mantener un equipo fuerte para el próximo torneo. Ya han comenzado a escucharse rumores de algunos jugadores que no continuarían. Sobre todo hay novedades con lo que respecta al arco ‘crema’.

Sebastián Britos viene siendo cuestionado constantemente en el arco de la ‘U’, muchos consideran que no deben gastar el cupo de extranjero en el portero. Aparte no ha tenido la mejor de sus temporadas, por esa razón ya muchos lo ven fuera del club. Y todo indica que su salida se daría para el 2026 después de la información que pudo dar Gustavo Peralta.

Sebastián Britos junto a Diego Churín (Foto: Universitario).

“Sobre Sebastián Britos: Todo sigue igual y ya no hubo nuevo contacto con la U para una posible renovación. El entorno del arquero uruguayo entiende que la etapa con el club crema puede cerrarse pronto. Hay un par de clubes de Perú que han mostrado interés, pero también hay ofertas en Paraguay y Colombia”, fue lo que explicó el periodista en sus redes sociales.

La poca comunicación que está teniendo el portero con la administración de Universitario podría ser una despedida. Si bien el golero espera mantenerse en el club hasta su retiro, parece que los planes en Ate están en buscar otro golero. Si bien no se han dado nombres, hay dos que podrían ponerse la número 1 el año que viene.

¿Pedro Gallese llegará a Universitario de Deportes?

El Orlando City declaró esta semana la salida de Pedro Gallese del equipo, una noticia que agarró por sorpresa al mismo guardameta. Por lo que ahora está en la búsqueda de un nuevo equipo, es ahí en donde surgieron los rumores de su posible llegada a Ate. Y el mismo ‘Pulpo’ no dudó en responder sobre si estaría dispuesto a vestirse de ‘crema’.

“No le cierro las puertas a nadie. Álvaro Barco (gerente deportivo de Universitario) me tuvo en la San Martín y ahora es darme un tiempo para escuchar y escoger qué es lo mejor“, explicó el golero a El Comercio.

Pedro Gallese en el Orlando City (Foto: Orlando City).

Esto deja una gran posibilidad para que el ‘pulpo’ pueda ser el número 1 en Ate el próximo año. Pero también podría competir con otro portero por el puesto, ya que Diego Romero que está a préstamo en Argentina es el que tiene la primera opción. El golero nacional no juega en Banfield, por lo que su regreso sería algo cantado.

Datos Claves

La renovación de Sebastián Britos con Universitario está estancada y su salida en 2026 es probable.

El portero uruguayo tiene ofertas de clubes en Perú, Paraguay y Colombia para 2026.