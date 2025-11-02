Pedro Gallese, el experimentado arquero y capitán de la Selección Peruana, ha generado gran revuelo en el mercado de fichajes. Tras la confirmación de Orlando City SC de no renovar su contrato, que culmina a fines de 2025, el ‘Pulpo’ se encuentra ahora como agente libre, una situación que, según él, lo tomó por sorpresa. Esta noticia ha desatado una ola de especulaciones sobre su futuro, vinculándolo tanto con clubes de élite internacional como con un posible e inesperado regreso al fútbol peruano.

Pedro Gallese y sus opciones para jugar

Una de las opciones más comentadas para Gallese es permanecer en la Major League Soccer (MLS), específicamente con el Inter Miami CF, donde compartiría cancha con figuras de la talla de Lionel Messi y Luis Suárez. El portero se mostró abierto a esta posibilidad, a pesar de la fuerte rivalidad histórica con su exclub, Orlando City. Gallese declaró: “No tengo ningún problema en ir a un equipo donde siempre hemos sido rivales… hay que respetar que tienen a sus dos arqueros en plena competición. Si hay la opción, ya se verá”.

Pedro Gallese dejará Orlando City SC a final de temporada. (Photo by Alex Menendez/Getty Images)

Esta postura pragmática subraya su interés en la oportunidad deportiva y en mantener la estabilidad de su vida familiar en Estados Unidos. Sin embargo, las declaraciones más impactantes surgieron al abordar un potencial retorno a la Liga 1 de Perú. Al ser consultado sobre el supuesto interés de Universitario de Deportes, archirrival de Alianza Lima —club con el que Gallese tiene un pasado, además de ser hincha confeso—.

¿Universitario podría contratarlo?

El arquero no solo no descartó la idea, sino que dejó la puerta completamente abierta. En una movida que podría redefinir lealtades en el fútbol peruano, Gallese afirmó estar dispuesto a escuchar propuestas de cualquier equipo que le ofrezca un proyecto serio. La conexión con Universitario se fortaleció cuando Gallese mencionó al actual gerente deportivo del club crema: “Álvaro (Barco) me tuvo en San Martín, nos conocemos, pero como te digo, no le cierro las puertas a nadie”, indicó el portero.

Esta mención sugiere una posible vía directa para una negociación. De materializarse, su llegada a los ‘merengues’ sería un fichaje de gran impacto, especialmente de cara a la Copa Libertadores 2026. Actualmente, Gallese se encuentra en un periodo de análisis y profunda evaluación, buscando la mejor decisión que le permita mantener su alto nivel competitivo para los futuros compromisos con la Selección Peruana.

Pedro Gallese sale del Orlando City

Incluyendo Eliminatorias y Copa América. Su objetivo es claro: “Ahora es el momento de darme un tiempo para escuchar, ver las opciones y escoger lo mejor”. El ‘Pulpo’ prioriza un proyecto que le garantice minutos en cancha y un entorno de alto rendimiento. La situación de Gallese genera una gran expectativa. Tras seis temporadas exitosas en la MLS, el arquero de 35 años se ha convertido en el agente libre más codiciado tanto en el fútbol peruano como en la región. Con alternativas que van desde jugar al lado de Lionel Messi hasta defender la camiseta de uno de los grandes de Perú.