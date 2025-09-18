¿Perdió la confianza de Jorge Fossati? Se reveló cuál será el futuro de Jairo Vélez en Universitario

Universitario de Deportes sigue siendo uno de los firmes candidatos no solo a quedarse con el Torneo Clausura 2025, sino que también a conseguir el título nacional y por ende convertirse en el nuevo tricampeón del fútbol peruano. Tiene en su plantel a varios elementos claves y uno de los que últimamente viene dando la talla es Jairo Vélez, quien por cierto ya empezaría a conocer cuál será su futuro cercano de cara a la temporada 2026.

Es importante mencionar y tener en cuenta que Jairo Vélez todavía pertenece a las filas de la Universidad César Vallejo de Trujillo y que hoy en día se encuentra a préstamo en Universitario de Deportes. Gracias a su buen rendimiento durante las últimas jornadas que incluso lo han colocado como una opción latente de ser titular en los esquema de Jorge Fossati, todo parece indicar que el atacante tendría para un buen rato más en Ate.

De acuerdo a una reciente información del periodista deportivo Enrique Vega, desde la directiva de Universitario de Deportes están muy cómodos y complacidos con el nivel mostrado por Jairo Vélez en la presente temporada. Es así que ya se habría dado una comunicación interna con los responsables de Universidad César Vallejo de Trujillo de seguir contando con los servicios del ecuatoriano pensando en el próximo año.

Los detalles sobre el futuro de Jairo Vélez en Universitario

“Con respecto al futuro de Jairo Vélez. Si bien es cierto que aún está a préstamo con la ‘U’ hasta finales de este año, tiene una opción de compra. Hablé con la gente de la Vallejo y lo que me indican es que solo se trataría de una compra porque el préstamo no se podría extender más. Lo que sí le hizo llegar la ‘U’ es que están contentos con él y de que a fin de año podrían haber novedades positivas”; informó el comunicador Enrique Vega en el canal ‘A Presión‘.

El atacante de 30 años llegó a Universitario de Deportes como una especie de apuesta ya que su pasado reciente fue el descenso a segunda división con la Universidad César Vallejo de Trujillo. Empezó la temporada 2025 siendo una opción lejana de recambio y hoy en día Jorge Fossati ha sabido darle más chances de competencia, además de mayor confianza, y por ello es que vemos a un Jairo Vélez mucho más cómodo en sus actuaciones y que podría rendir mejor.

Los números de Jairo Vélez con Universitario en la temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes en lo que va de la presente temporada 2025, Jairo Vélez ha disputado un total de 28 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Con 3 goles y 1 asistencia, el atacante ecuatoriano nacionalizado peruano tiene un promedio de 999 minutos de competencia y su polifuncionalidad en las planificaciones de Jorge Fossati lo han llevado a potenciarse de estupenda manera, a tal punto de que ahora su continuidad en el club tan solo dependería de algunos detalles.

¿Cuánto cuesta Jairo Vélez en el mercado internacional?

Según el portal especializado ‘Transfermarkt‘, Jairo Vélez tiene una cotización internacional de 600 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 2.4 millones. Las próximas semanas de competencia en la Liga 1 serán claven para determinar un mayor crecimiento del precio monetario del delantero que viene haciendo muy bien las cosas en Universitario de Deportes y sobre todo para ver la confirmación de lo que finalmente será su futuro en el club.

