La inimaginable inversión que se haría para traer al Barcelona a Lima para jugar contra Universitario

En el ámbito del fútbol peruano, una posiiblidad ha ganado fuerza: la posibilidad de un encuentro internacional de alto perfil en Lima, protagonizado por dos clubes de gran envergadura. Se trata de un hipotético partido entre el FC Barcelona de España y Universitario de Deportes, un evento que evoca la magnitud de la reciente visita de Lionel Messi con el Inter Miami a territorio nacional. Esta expectativa ha generado un debate significativo en los círculos deportivos y mediáticos del país.

¿Cuánto cuesta traer al Barcelona de España?

Sin embargo, la organización de un evento de tal magnitud, que implica traer a un gigante del fútbol mundial como el Barcelona, demanda una logística extremadamente compleja y una inversión considerable. Diario El Comercio, en uno de sus recientes artículos, ha abordado en detalle los desafíos financieros y organizativos que implicaría concretar este encuentro, así como las estrategias necesarias para asegurar su rentabilidad y la satisfacción de todas las partes involucradas.

El medio destaca que, para que el cotejo sea exitoso, es fundamental un plan de financiación meticuloso que contemple todos los gastos operativos y logísticos. Según una fuente consultada por El Comercio, la inversión necesaria para traer al FC Barcelona a Lima se estima en una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Este monto no solo cubriría la tarifa por asegurar la fecha del amistoso, sino también todos los gastos logísticos asociados, que incluyen el transporte del equipo con Lamine Yamal a la cabeza, el alojamiento, la seguridad y otros costos operativos.

Lamine Yamal jugaría contra Universitario. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Barcelona cobra bastante por todas sus giras

Esta cifra pone de manifiesto que este tipo de eventos deportivos son comparables, en términos de inversión, a conciertos de artistas de talla mundial o a las giras internacionales de los equipos más importantes del planeta. Cabe recordar que el propio FC Barcelona ha tenido experiencias recientes en giras internacionales. En sus tres amistosos disputados en Asia, el club recaudó aproximadamente 15 millones de euros, una cifra que, sorprendentemente, no dejó del todo satisfechos a sus directivos.

Este antecedente sugiere que la rentabilidad de estas giras es un factor crítico para los grandes clubes, y los organizadores locales deben estar preparados para cumplir con las exigencias financieras y logísticas del Barcelona para asegurar su participación. La pregunta sobre si el organizador peruano podrá cumplir con estos requisitos previos aún está en el aire, y el tiempo será el que revele la viabilidad de la propuesta. Además del aspecto financiero, un factor crucial es que la posible visita del Barcelona a Perú no se limitaría exclusivamente a Lima. Si el evento se concreta, la capital peruana sería solo una de las paradas dentro de una gira continental más amplia.

Barcelona podría venir a jugar en el Perú. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

¿Barcelona está cerca de jugar con Universitario?

Esto implica que la adquisición de los derechos del evento recaería en una empresa transnacional, la cual, a su vez, vendería una fecha a Lima a una productora local. Por lo tanto, la viabilidad del evento no depende únicamente de la capacidad de la productora local, sino que está intrínsecamente ligada a la concreción de una gira con múltiples fechas a nivel regional. Como bien concluye el artículo de El Comercio, la posibilidad de ver al Barcelona en Lima está supeditada a que se logre cerrar un circuito de partidos en varias ciudades del continente, lo que añade una capa adicional de complejidad a las negociaciones y la planificación.