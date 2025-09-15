Jorge Fossati viene compitiendo en su segunda etapa en Universitario de Deportes. Por el momento viene haciendo un buen trabajo con los ‘cremas’ y por eso ya se está hablando sobre el tema de su continuidad. Es así como al uruguayo le consultaron sobre su contrato en Ate y este dejó un mensaje inesperado.

Luego de un triunfo importante por la Liga 1 frente a Melgar, el entrenador decidió dar una entrevista para Radio Ovación. Hablando de diferentes temas, entre los que se tocó el de su continuidad. Como siempre el ‘charrúa’ fue bastante directo, dejando en claro las condiciones que tiene para poder trabajar en un equipo como la ‘U’.

Jorge Fossati (Foto: Universitario).

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario?

Con respecto a su futuro en el club, para Jorge Fossati es un tema más de afinidad que otra cosa. Esto debido a que considera que ambas partes necesitan al otro para estar juntos, pero no solo por un tema de contrato, sino de un vínculo que se arme entre las dos partes.

“El vínculo (con Universitario) es hasta cuando los dos sigamos enamorados. Saben que conmigo, si no están conformes o yo no estoy de acuerdo con políticas del club, lo plantearemos en su momento“, comenzó diciendo.

De igual forma, fue claro al mencionar que tiene contrato con Universitario hasta el 2026. Por lo que todavía tendría la opción de estar una temporada más al mando de los ‘cremas’.

Jorge Fossati abrazando a un jugador de Universitario (Foto: Universitario).

“Creo el contrato va hasta el 2026, pero eso no me limita para nada, ni quiero que limite a nadie. Siempre que nos hablemos con honestidad y de frente, el amor va a continuar. Yo me fui en su momento no por discrepancias con Universitario, sino por ir a la Selección, que es lo más importante. Pero se dio nuevamente la oportunidad, y si no hubiera amor mutuo, ni ellos hubieran querido que vuelva, ni yo hubiera regresado”, agregó.

Por otro lado, habló del nuevo administrador del club, Franco Velazco. Con el cual no ha conversado hace tiempo, pero que mantienen una buena relación a pesar de ello.

“No hemos tenido tiempo para hablar con Franco Velazco. Lo poco que hemos conversado, nos conocemos de antes, y creo que si Franco tuviera algo que decirme, me lo hubiera dicho, y viceversa. Los dos tenemos la misma mentalidad, y nuestro director de fútbol también, al igual que el gerente deportivo. Todos debemos cuidarnos las espaldas, no tanto de los rivales, pero sí de aquellos que deben ser imparciales, y que realmente lo sean”, sentenció.

