El Tribunal de Apelaciones de la Liga 1 declaró infundado el recurso presentado por Universitario, dejando firme la sanción impuesta tras los actos racistas ocurridos en el duelo ante UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

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El encuentro, que terminó con victoria crema por 2-0 en el Estadio Monumental, quedó marcado por un hecho extradeportivo que ahora tiene consecuencias oficiales y que golpea directamente al club a nivel institucional.

La sanción ratificada incluye la limitación del 30% de la tribuna sur en los próximos partidos, además del pago de 5 UIT (alrededor de 27,500 soles) y la obligación de implementar una campaña de concientización bajo el mensaje “Basta de Racismo”.

Con esta decisión del Tribunal de Apelaciones de la Liga 1, Universitario deberá cumplir la sanción en su totalidad, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de erradicar el racismo en el fútbol peruano.

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El Tribunal de Apelaciones de la Liga 1 declaró infundado el recurso de apelación que presentó Universitario contra la sanción que tenían por actos de racismo. (Foto: Liga 1)

Universitario fue sancionado por actos racistas

El incidente ocurrió en los minutos finales del partido, específicamente en el minuto 97, cuando un grupo de hinchas ubicados en la tribuna sur realizó sonidos racistas contra Piero Serra, jugador de UTC.

El árbitro Michael Espinoza consignó el hecho en su informe oficial, detallando que el futbolista fue víctima de estos actos y que se activó el protocolo correspondiente tras la denuncia en pleno campo de juego.

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Universitario jugando ante UTC en el estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

¿Qué tribuna del Monumental se verá afectada tras el acto de racismo?

La sanción contra Universitario por actos racistas contempla la reducción del aforo del 30% de la tribuna sur del estadio Monumental.

¿Cuánto deberá pagar Universitario por el acto de racismo en el Monumental?

Universitario deberá pagar 5 UIT, alrededor de 27,500 soles, con castigo por los actos racistas ocurridos durante el partido ante UTC en el estadio Monumental y por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

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Datos claves

El Tribunal de Apelaciones ratificó la sanción contra Universitario por actos de racismo ante UTC.

Universitario deberá pagar 5 UIT y cerrar el 30% de su tribuna sur próximamente.

El árbitro Michael Espinoza denunció sonidos racistas de la hinchada contra el jugador Piero Serra.