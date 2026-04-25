La salida de Javier Rabanal de Universitario sigue generando polémica, sobre todo tras la contundente victoria del equipo en el debut del técnico interino Jorge Araujo ante Deportivo Garcilaso.

Publicidad

En ese contexto, una de las voces más críticas fue la de Juan Flores, conocido como ‘Chiquito’, quien actualmente se desempeña como comentarista deportivo y no dudó en encender el debate.

Durante su participación en el programa “Entre Palo”, el exguardameta fue contundente: “Ha habido una echada de put***. Y eso que en la ‘U’ así nomás no se ven echadas, pero esta vez sí”, afirmó, dejando entrever que el plantel no habría respondido al técnico.

Finalmente, ‘Chiquito’ Flores cerró con una reflexión que alimenta aún más la polémica: “¡Qué raro que con Garcilaso metan cuatro si antes a las justas empataban. ¿Qué casualidad?”, poniendo en duda el compromiso del plantel en los últimos partidos del técnico saliente en Universitario.

Publicidad

El técnico Javier Rabanal arriba y el plantel de Universitario vs. Deportivo Garcilaso abajo. (Foto: Producción Bolavip)

‘Chiquito’ Flores denunció “camita” del plantel de Universitario contra Rabanal

Además, Juan Flores intentó explicar qué pudo haber pasado internamente en el equipo durante el ciclo de Javier Rabanal. Pues es bien sabido que el técnico era bastante exigente durante los entrenamientos y muy duro con sus declaraciones en las conferencias.

“Para mí que no han querido al técnico. Quizá le dio mucha chamba y se han aburrido. No han entendido el sistema, han puesto excusas, todas esas son niñerías”, comentó, cuestionando la actitud de los jugadores.

Publicidad

Juan ‘Chiquito’ Flores cuando fue portero de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario vuelve a jugar este domingo 26 de abril ante Alianza Atlético en el estadio Monumental y por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. El partido será desde las 6:00 PM y se podrá ver en vivo y en directo por la señal del canal L1 MAX.

Los números de Javier Rabanal en Universitario

El técnico Javier Rabanal en total dirigió 12 partidos a Universitario en los que tuvo 5 triunfos, 4 empates y 3 derrotas.

Publicidad

Datos claves

Juan Flores denunció una presunta falta de compromiso del plantel contra el técnico Javier Rabanal.

El debut de Jorge Araujo terminó con una victoria de Universitario por cuatro goles a uno.

Juan Flores sugirió que los jugadores se aburrieron por la alta exigencia de Javier Rabanal.