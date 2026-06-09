Trabajan arduamente dentro de Universitario. El segundo refuerzo que quieren cerrar pronto, para Héctor Cúper. Se trata de un viejo conocido.

Héctor Cúper quiere un plantel dominante para el Torneo Clausura y la directiva de Universitario de Deportes está cumpliendo sus exigencias a paso firme. Con el arribo de Adrián Quiroz prácticamente cerrado como el primer golpe del mercado, los cremas ya activaron el plan para asegurar a su segundo refuerzo de peso.

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La mirada de la gerencia deportiva se ha posado en un futbolista que ya sabe lo que es presionar en Ate, pero que hoy vive el mejor momento de su carrera profesional. Se trata de un viejo conocido que regresa con sed de revancha y con números que respaldan su vuelta al Monumental.

Gestiones en marcha por Jordan Guivin

El encargado de destapar las negociaciones fue el periodista Gustavo Peralta en el programa Linkeados, confirmando que Universitario ya levantó el teléfono para concretar el retorno de Jordan Guivin. El volante de 28 años ya está al tanto del fuerte interés de la escuadra merengue y ve con entusiasmo esta segunda oportunidad.

El propio comunicador amplió los detalles de la operación durante la última emisión de L1 MAX, dejando en claro cómo se está moviendo la directiva: “La U ha hecho consultas por Jordan Guivin, el jugador sabe del interés de Universitario y por Quiroz solo falta que llegue, es el primer refuerzo”, reveló Gustavo Peralta.

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Guivin ya defendió la camiseta crema en 2022, pero la falta de minutos en 2023 bajo la dirección de Jorge Fossati lo obligó a buscar nuevos horizontes en el interior del país. Esa salida, lejos de estancarlo, terminó potenciando su juego de manera espectacular.

El gran presente que sedujo a Héctor Cúper

El mediocampista nacional llegará con un ritmo de competencia envidiable tras consolidarse como la gran figura de ADT de Tarma en la primera mitad del año. Su evolución táctica y su despliegue físico en el mediocampo han sido los factores clave para recibir el visto bueno del comando técnico argentino.

Jordan Guivin volvería a Universitario. (Foto: X).

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Durante el Torneo Apertura, Guivin registró 16 partidos disputados, 13 de ellos arrancando como titular, y anotó 5 goles, una cifra altísima para un volante mixto.

Con estas credenciales, Universitario busca cerrar su incorporación lo antes posible para sumarlo a los entrenamientos. Cúper sabe que para ganar el campeonato necesita variantes de calidad, y la sociedad Quiroz-Guivin promete darle el salto de calidad que el equipo requiere.

🎙️ @Gustavo_p4: "La U ha hecho consultas por Jordan Guivin, el jugador sabe del interés de Universitario y por Quiroz solo falta que llegue, es el primer refuerzo. Lo de Gassama y Silveira no se soluciona"



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