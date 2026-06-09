Todo estaba encaminado para el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario, pero el camerino habló y frenó su llegada al Monumental.

La posible vuelta de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes parecía estar cada vez más cerca, pero en las últimas horas surgieron nuevos obstáculos que complican una operación que ilusiona a gran parte de la hinchada crema de cara al Torneo Clausura 2026.

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Si bien las conversaciones entre ambas partes continúan abiertas, desde el entorno del club reconocen que existen factores internos que todavía deben resolverse antes de pensar en un eventual fichaje. Uno de ellos tendría relación con el vestuario y la convivencia del plantel.

Según reveló el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Mano a Mano’, el técnico Héctor Cúper ya conoce que algunos integrantes del equipo no verían con buenos ojos el regreso de la ‘Pulga’, aunque la situación no sería considerada determinante para frenar una posible contratación.

“Según lo que me dicen, Cúper ya sabe que hay un problema con alguno del vestuario y que quizás algunos del vestuario no lo quieren. Algunos sí, otros quizás no. Ese sería un impedimento menor, porque entiendo que han pedido que se solucione esto en caso vaya a llegar”, comentó el comunicador sobre el panorama actual del delantero.

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Raúl Ruidíaz como jugador de Atlético Grau durante la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

José Rivera aparece como la clave para destrabar la operación

Más allá de las diferencias que puedan existir dentro del grupo, el principal obstáculo para la llegada de Raúl Ruidíaz estaría relacionado con la conformación del plantel. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, la continuidad de José Rivera condiciona directamente cualquier avance en la negociación.

“¿Raúl Ruidíaz aún tiene chances de llegar a la U? ¡Por supuesto! El contacto continúa. Sin embargo, depende mucho más de una posible salida de algún jugador en ataque (por ejemplo José Rivera) y así ocupar ese espacio en el plantel”, señaló el periodista. De esta manera, el futuro de Ruidíaz en Universitario dependería no solo de los acuerdos económicos, sino también de los movimientos que realice el club en su zona ofensiva durante las próximas semanas.

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Raúl Ruidíaz durante el partido entre Atlético Grau vs. Universitario en la Liga 1. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz tiene 35 años, es delantero peruano y actualmente juega en Atlético Grau.

¿Cuánto vale actualmente Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz vale 200 mil euros a sus actuales 35 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Raúl Ruidíaz podría volver a Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026.

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El técnico Héctor Cúper sabe que algunos jugadores del vestuario no quieren su regreso.