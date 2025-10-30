Reimond Manco adelantó dónde jugará Álex Valera y no es en Universitario: “Está muy avanzado”

El futuro de Álex Valera parece alejarse de Universitario de Deportes. Es que las posibilidades de una salida al exterior empiezan a crecer debido a las declaraciones de su representante y a las últimas informaciones que trascienden en Perú. En las últimas horas, el exfutbolista Reimond Manco adelantó que, según su data, el ‘Cholo’ se iría a la Liga MX.

Durante las últimas horas, los rumores sobre la salida de Álex Valera de Universitario crecieron. Sería una baja más que sensible para el reciente tricampeón nacional, ya que fue el goleador de este 2025 con 16 goles en toda la Liga 1.

El buen rendimiento que tuvo Valera durante este 2025 llevó a que desde el exterior consideren su fichaje. Cabe recordar que con la ‘U’ tiene contrato hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier propuesta debe pasar ineludiblemente por el conjunto ‘crema’.

“La idea es concretar una venta. Todavía es prematuro, pero hay comunicación con el Ceará de Brasil. Estamos hablando con el mercado brasileño“, supo decir su representante Ricardo Morales en charla con Fútbol Como Cancha para RPP Deportes. También se mencionó que su nombre ha sido propuesto a otros clubes como Santos, Botafogo y Vasco de Gama. También estaría en contacto con el Shimizu S-Pulse de Japón.

Reimond Manco aseguró que Álex Valera se va a la Liga MX

Durante la transmisión de su programa de YouTube A la cama con el Rei, Reimond Manco reveló su información sobre el futuro del ‘Cholo’ Valera. “Lo de Álex con un equipo mexicano está muy avanzado. Incluso, en diciembre, después del torneo, debería estar viajando, de llegar a un acuerdo institución con institución y con jugador, ya que el fútbol mexicano no para“, dijo.

“La persona a la que le pregunté es una que maneja mucha información y me dice ‘lo de Álex con el club mexicano es muy cierto y está muy avanzado’. Yo diría que a un 80 por ciento. Incluso diría que antes de Navidad, Álex tendrá que viajar a México. No me quiso dar el nombre del club, pero me dijo que era un club mexicano de media tabla hacia arriba y protagoniza torneos”, reveló.

Manco sabe lo que es jugar en Liga MX, ya que lo hizo en la temporada 2011 con Atlante. Aseguró que, en caso de que se concrete este pase a México, a Valera le puede ir bien. “Yo jugué ahí y los ‘9’s, con la característica de Alex Valera, siempre les va bien ahí“, indicó en primera instancia.

Reimond Manco, jugando para Atlante en 2011 ante Chivas de Guadalajara (Getty Images).

“A Johan Fano le fue muy bien y no era un jugador extraordinario ni técnicamente increíble; sino que era un ‘9′ fuerte, que metía, que iba y estaba ahí. La ‘Pulga’ Ruidíaz era técnicamente mejor y un cazador de goles. Alex Valera es lo mismo, un ‘9′ peleador, que mete, que aguanta, el primer defensa de su equipo y ahorita está clarito al gol”, opinó.

“Álex Valera quiere seguir en Universitario”

A pesar de estos intereses de parte de México, Brasil y Japón, de acuerdo al propio Morales, Álex Valera no tendría intenciones de irse de Universitario. “Alex quiere seguir en Universitario, ver el tema del tetracampeonato, hacer una excelente Copa Libertadores para consolidarse en el club a nivel internacional y también tener más opciones en la selección para poder consolidarse por ese lado”, apuntó.

Pero, a pesar de esto, si hay una propuesta que le sea favorable tanto como a Universitario, no descartó la chance. “Se podrá manejar si hay un equipo que quiera a Alex en este momento, porque ya nos ha pasado anteriormente, va a comenzar a moverse el tema y un poco ilusionarnos para volver a salir y tener nuestra revancha”, advirtió.

