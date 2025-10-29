El goleador crema no se guardó nada. Alex Valera tomó una decisión firme sobre su presente en Universitario y sorprendió a los hinchas con una revelación que marca su camino inmediato en el club.

Luego del tricampeonato, y de varios rumores sobre una posible salida al extranjero, el delantero decidió ponerle punto final a las especulaciones. A través de su agente, se conoció que Alex Valera está dispuesto a la venta y a dejar Universitario para la próxima temporada.

Así lo dijo su agente Ricardo Morales en charla con RPP Deportes: “Tiene contrato con Universitario hasta finales del próximo año, pero a lo largo de esta ventana de transferencias pueden llegar ofertas”, reveló el empresario.

Si bien el vínculo entre delantero y club existen, el agente fue claro al expresar que hay equipos interesados en Alex Valera: “La idea es concretar una venta. Todavía es prematuro, pero hay comunicación con el Ceará de Brasil. Estamos hablando con el mercado brasileño”.

Alex Valera festejando un gol con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Qué propuestas tiene Alex Valera en el extranjero?

Alex Valera tiene dos ofertas del fútbol internacional para dejar Universitario: el Shimizu S-Pulse de Japón y el Ceará de Brasil. Ambos clubes buscan un delantero y el 9 de Universitario está en los planes.

Según Transfermarkt, el fichaje más caro en la historia del Shimizu S-Pulse fue de dos millones de euros por el delantero Thiago Santana en la temporada 2020/2021. Mientras que el fichaje más caro en la historia del Ceará fue de 1,80 millones de euros por el volante Guilherme Castilho en la temporada 2022/2023.

Alex Valera festejando su gol con Universitario ante ADT para el título del Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto dinero gana Alex Valera?

Alex Valera gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Alex Valera tiene contrato con Universitario?

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según la última información de Transfermarkt.

