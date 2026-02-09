Se acabó la espera: Confirmado el debut de Sekou Gassama con Universitario

Universitario de Deportes empieza a cerrar el capítulo de refuerzos sin estreno en la temporada 2026. Luego de varias fechas de expectativa, todo indica que Sekou Gassama finalmente hará su debut oficial con la camiseta ‘crema’, en un partido que ya genera expectativa en la hinchada.

La información fue dada a conocer por el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’, donde reveló detalles claves sobre lo que viene para el atacante.

Gustavo Peralta confirma el estreno de Gassama

Durante su intervención, Peralta fue claro al señalar que el debut del delantero español está prácticamente asegurado para la próxima jornada del campeonato nacional.

“En la tercera fecha sale en lista Gassama y va a tener la oportunidad de debutar, porque solo falta que debuten él y Silveira”, dio a conocer el mencionado comunicador.

Con esta declaración, se confirma que el cuerpo técnico ya tiene considerado a Sekou Gassama dentro de la convocatoria, por lo que su estreno oficial está cada vez más cerca.

Universitario y los refuerzos de la temporada 2026

Sekou Gassama llegó a Universitario como uno de los refuerzos para la temporada 2026, al igual que Miguel Silveira, quien también sigue sin sumar minutos oficiales.

Ambos son los únicos fichajes que aún no han debutado, a diferencia de Caín Fara, Héctor Fértoli y Lisandro Alzugaray, quienes ya tuvieron participación con el elenco ‘merengue’.

Precisamente, en la tercera fecha del torneo, la ‘U’ enfrentará a Cienciano, un duelo que aparece como el escenario ideal para que Gassama tenga sus primeros minutos y empiece a mostrar por qué fue incorporado al plantel.

DATOS CLAVES

Sekou Gassama debutará oficialmente con Universitario en la fecha 3 del torneo.

El delantero español y Miguel Silveira son los únicos refuerzos que aún no han sumado minutos.