Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Se acabó la espera: Confirmado el debut de Sekou Gassama con Universitario

Se reveló cuándo el delantero español hará su tan ansiado estreno en el campeonato nacional. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Sekou Gassama entrenando con Universitario.
© Universitario.Sekou Gassama entrenando con Universitario.

Universitario de Deportes empieza a cerrar el capítulo de refuerzos sin estreno en la temporada 2026. Luego de varias fechas de expectativa, todo indica que Sekou Gassama finalmente hará su debut oficial con la camiseta ‘crema’, en un partido que ya genera expectativa en la hinchada.

Publicidad

La información fue dada a conocer por el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’, donde reveló detalles claves sobre lo que viene para el atacante.

Gustavo Peralta confirma el estreno de Gassama

Durante su intervención, Peralta fue claro al señalar que el debut del delantero español está prácticamente asegurado para la próxima jornada del campeonato nacional.

En la tercera fecha sale en lista Gassama y va a tener la oportunidad de debutar, porque solo falta que debuten él y Silveira”, dio a conocer el mencionado comunicador.

Publicidad
Tweet placeholder

Con esta declaración, se confirma que el cuerpo técnico ya tiene considerado a Sekou Gassama dentro de la convocatoria, por lo que su estreno oficial está cada vez más cerca.

Preocupación en Universitario por la lesión de Anderson Santamaría ante Cusco FC: ¿Qué le pasó?

ver también

Preocupación en Universitario por la lesión de Anderson Santamaría ante Cusco FC: ¿Qué le pasó?

Universitario y los refuerzos de la temporada 2026

Sekou Gassama llegó a Universitario como uno de los refuerzos para la temporada 2026, al igual que Miguel Silveira, quien también sigue sin sumar minutos oficiales.

Publicidad

Ambos son los únicos fichajes que aún no han debutado, a diferencia de Caín Fara, Héctor Fértoli y Lisandro Alzugaray, quienes ya tuvieron participación con el elenco ‘merengue’.

Precisamente, en la tercera fecha del torneo, la ‘U’ enfrentará a Cienciano, un duelo que aparece como el escenario ideal para que Gassama tenga sus primeros minutos y empiece a mostrar por qué fue incorporado al plantel.

DATOS CLAVES

  • Sekou Gassama debutará oficialmente con Universitario en la fecha 3 del torneo.
Publicidad
  • El delantero español y Miguel Silveira son los únicos refuerzos que aún no han sumado minutos.
  • El estreno de Gassama se daría en el partido frente a Cienciano en el Estadio Monumental.
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Universitario reveló en qué partido estará debutando Sekou Gassama en la Liga 1
Universitario

Universitario reveló en qué partido estará debutando Sekou Gassama en la Liga 1

Con Santamaría: las 3 sensibles bajas de la 'U' para recibir a ADT en el debut de Liga 1 2026
Universitario

Con Santamaría: las 3 sensibles bajas de la 'U' para recibir a ADT en el debut de Liga 1 2026

Javier Rabanal confesó el motivo del fichaje de Sekou Gassama: “Es un jugador que…”
Universitario

Javier Rabanal confesó el motivo del fichaje de Sekou Gassama: “Es un jugador que…”

Investigan al hermano de un exjugador del FC Barcelona por presunta agresión sexual
Futbol Internacional

Investigan al hermano de un exjugador del FC Barcelona por presunta agresión sexual

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo