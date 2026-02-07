Es tendencia:
Preocupación en Universitario por la lesión de Anderson Santamaría ante Cusco FC: ¿Qué le pasó?

El defensor salió en el entretiempo del partido ante Cusco FC. El periodista Gustavo Peralta reveló los detalles sobre su lesión.

Por Hugo Avalos

Anderson Santamaría, en un cruce con Facundo Callejo.
Anderson Santamaría, en un cruce con Facundo Callejo.

Anderson Santamaría causa una seria preocupación al cuerpo técnico de Universitario, comandado por Javier Rabanal. Es que no pudo completar el partido ante Cusco FC. No salió a jugar el segundo tiempo por una lesión y fue reemplazado por Williams Riveros.

Tal como informó el periodista Gustavo Peralta, Anderson Santamaría sufrió un problema en uno de sus aductores por un movimiento sobre el final del primer tiempo. Si bien se pensó que había sido un golpe, tal parece que puede ser una dolencia muscular.

El propio defensor le manifestó la dolencia al citado periodista. Por lo cual, fue una información de primera mano, lo que explica su salida del partido. Ante este panorama, es muy probable que el defensor deba pasar por exámenes médicos para conocer el alcance de su lesión.

NOTICIA EN DESARROLLO

Hugo Avalos
