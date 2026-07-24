Se complica Héctor Cúper: las 4 sensibles bajas que tendrá Universitario para recibir a Cusco FC

Universitario de Deportes ultima detalles para enfrentar a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Con la intención de seguir por el camino de las victorias, las planificaciones de Héctor Cúper se ven alteradas en cierta manera ya que no podrá contar con cuatro jugadores muy importantes dentro del esquema que planea, así que de todas maneras representa ser un dolor de cabeza.
Desde San Isidro, @Nicoramirezc12 nos cuenta todos los pormenores de lo que será el partido entre Universitario y Cusco FC, que marcará el regreso de Javier Rabanal y Miguel Silveira al Estadio Monumental, ahora como integrantes del cuadro cusqueño.#ZonaMixta 📰 pic.twitter.com/GXwBzSx2jb— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 24, 2026
Estamos hablando de que jugadores como Bryan Reyna, Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra no estarán disponibles para el encuentro de hoy entre Universitario de Deportes vs. Cusco FC. Si bien el equipo merengue cuenta con una plantilla importante a diferencia de los rivales del campeonato, claramente las opciones de recambio se reducen en lo que pretende el estratega.
En base a esta información es que durante las últimas horas se ha podido conocer que Bryan Reyna fue diagnosticado hace un tiempo con apendicitis y por el momento se mantiene en proceso de evaluación. Por el lado de Aldo Corzo, es sabido que sufrió una lesión muscular de primer grado en el muslo izquierdo y se encuentra siendo evaluado por el área médica del club.
En los casos de Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra, las recientes informaciones revelan que vienen realizando trabajos diferenciados en los entrenamientos con Universitario de Deportes, por lo cual Héctor Cúper tomó la decisión de apartarlos de la lista de convocados para el partido de esta noche ante Cusco FC que se disputará en el Estadio Monumental.
Fuente: Universitario.
¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?
Héctor Cúper tiene elegido a su futbolista tapadito para reemplazar la salida de José Carabalí
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 03:30 | España (25/07)
¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play
- DSports y DGO
- Movistar TV
- Claro TV
- Win
- Best Cable
Posibles alineaciones de Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2026
Universitario | Diego Romero; Andy Polo, Matías Di Benedetto, Caín Fara, César Inga; Juan Manuel Requena, Héctor Fértoli, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.
Cusco FC | Andy Vidal; Rubén Ramírez, Jonathan Bilbao, Alán Pérez, José Zevallos; Nicolás Silva, Iván Colman, André Vásquez, Oswaldo Valenzuela; Lucas Collito y Juan Tevez. DT: Javier Rabanal.
DATOS CLAVES
- Héctor Cúper no contará con cuatro futbolistas titulares en Universitario ante Cusco FC.
- Bryan Reyna padece apendicitis y Aldo Corzo sufre una lesión muscular en el muslo.
- Universitario recibe hoy a Cusco FC a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.