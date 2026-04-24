En medio de la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Javier Rabanal, el panorama en Universitario empieza a tomar un giro inesperado: un nombre que nadie tenía cobra cada vez más fuerza para ser el nuevo entrenador crema.

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El técnico interino Jorge ‘Coco’ Araujo viene dirigiendo al primer equipo en la Liga 1 y su continuidad ya no solo se maneja como una solución temporal, sino también se analiza como una alternativa real hasta final de temporada.

En el programa “El Show Deportivo”, Mauro Cantoro dejó una sensación clara sobre el presente del equipo: considera que el “Coco” Araujo ya actúa como el técnico principal del plantel crema, más allá de su condición interina.

A esto se sumó la opinión de José Carvallo, quien desde su rol de panelista en L1 MAX respaldó abiertamente su continuidad en el cargo: “Para mí, ‘Coco’ Araujo es el indicado para estar hasta fin de año”, sostuvo, dándole un respaldo importante dentro del análisis deportivo.

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Universitario festejando su triunfo ante Deportivo Garcilaso en partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Universitario)

¿Jorge ‘Coco’ Araujo será el técnico oficial de Universitario?

La dirigencia de Universitario todavía sigue evaluando nombres en la búsqueda del técnico oficial. En una primera lista de hasta 15 entrenadores, varios fueron descartados y ahora mismo la ventaja la toman Pablo Peirano, Martín Palermo y Kily González, pero ‘Coco’ Araujo se sumó.

Así, mientras la dirigencia sigue evaluando opciones en el mercado, en Universitario cada vez toma más fuerza la idea de que la solución podría estar en casa, con Jorge Araujo como apuesta de continuidad.

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Jorge ‘Coco’ Araujo saludándose con José ‘Tunche’ Rivera luego de su gol en el partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso en el Monumental. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene ‘Coco’ Araujo?

Jorge ‘Coco’ Araujo tiene 46 años, es entrenador y actualmente es interino en Universitario.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario vuelve a jugar este domingo 26 de abril ante Alianza Atlético desde las 6:00 PM y en el estadio Monumental, en cotejo válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Datos claves

Jorge ‘Coco’ Araujo es evaluado como técnico principal de Universitario tras su interinato en 2026.

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La dirigencia analiza a Peirano, Palermo y González en una lista de quince candidatos iniciales.