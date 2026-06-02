Se confirmó el primer refuerzo de Universitario de cara al Torneo Clausura

Universitario ya tiene su primer refuerzo pensando en el Torneo Clausura, el cuadro 'crema' se va armando poco a poco.

Universitario de Deportes viene preparándose para lo que será el Torneo Clausura. Por esa razón saben que deben de haber cambios importantes, por lo tanto se conoció que ya tienen a su primer refuerzo con miras a tener un equipo más comprometido. Esto con la intensión de volver a pelear por el título nacional.

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En este caso se trata de Álvaro Rojas, que vuelve al cuadro ‘crema’. Estuvo a préstamo en el cuadro de Cienciano a inicios de este año. Pero ahora vuelve a Ate para poder intentar ganarse un puesto en el equipo. Siendo esta una buena oportunidad para él.

Con el ‘Papá’ no se dieron las oportunidades que se esperaban y no jugó mucho en el primer equipo. Hablamos que tan solo fueron 7 los partidos en los que estuvo en cancha, llegando a sumar 160 minutos. Horacio Melgarejo no le dio tantas chances como se podía esperar este año.

“Informamos a nuestros hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el Club Universitario de Deportes ha decidido hacer efectiva la cláusula establecida en el convenio de préstamo del futbolista Álvaro Rojas, por lo que el jugador retornará a la institución a la que pertenece”, se puede leer en el comunicado de Cienciano.

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¿Quién es Álvaro Rojas?

Probablemente no muchos hinchas lo conozcan, pero es un futbolista de 21 años de edad que viene jugando en el cuadro ‘crema’ hace un par de años. Su posición natural es la de mediocampista, pero pueda ir variando dependiendo a lo que requiera el equipo. Pues puede actuar como un creador de jugadas, así como un extremo por la banda izquierda o derecha.

A diferencia de este año, en el 2025 tuvo mayores opciones de jugar en el cuadro de Juan Pablo II en donde terminó disputando 31 partidos, hizo 4 goles y dio 2 asistencias en 1925 minutos.

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Con Héctor Cúper podría ser una buena opción para que pueda recuperar a un jugador de la casa. El cual pueda darle un poco de juego en algunos momentos clave, pues no siempre tienen quien pueda darle creación al mediocampo de los ‘cremas’. Eso sí, esta llegada puede ser importante para ver alguna salida pronto.

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