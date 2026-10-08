Fabián Bustos confirma baja sensible de titular: para el partido contra Melgar por la Liga 1

Universitario tiene una mala noticia para el cotejo ante Melgar. Este duelo de Liga 1 no tendrá a jugador titular. Lo confirmó Fabián Bustos.

Universitario de Deportes afina sus últimos detalles para un duelo de alta exigencia en el torneo local. El conjunto crema se medirá ante F.B.C. Melgar en un enfrentamiento crucial para sus aspiraciones en el campeonato de la Liga 1, versión Torneo Clausura 2026.

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La expectativa de la hinchada merengue se mantiene en lo más alto de cara a este compromiso en condición de local. Sin embargo, el comando técnico liderado por Fabián Bustos deberá lidiar con una ausencia importante en el esquema defensivo inicial.

Fabián Bustos recién llegó a Universitario de Deportes. (Foto: X).

Una baja confirmada en Universitario de Deportes

Fabián Bustos confirmó que el defensor central Matías Di Benedetto no formará parte de la lista de convocados para este vital encuentro. El futbolista argentino venía trabajando en su proceso de rehabilitación, pero la institución optó por no arriesgar su estado físico.

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A pesar de que el zaguero muestra un progreso favorable en su recuperación, el cuerpo técnico prefirió guardarlo y evitar cualquier tipo de recaída. La intención principal de la escuadra crema es contar con el zaguero en óptimas condiciones para las siguientes fechas de la competición.

Esta determinación ratifica la información que había adelantado durante la semana el periodista Gustavo Peralta. El comunicador advirtió anticipadamente sobre las escasas probabilidades de ver al central en el terreno de juego, por lo que el DT evalúa variantes en el plantel para rearmar la zona defensiva.

Fecha, hora y transmisión del Universitario y Melgar

El partido entre Universitario de Deportes y F.B.C. Melgar está programado para disputarse este sábado a las 8:00 p. m. (hora peruana). El escenario encargado de albergar esta importante cita de la jornada será el Estadio Monumental de Ate.

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Para los aficionados que sigan las acciones desde sus hogares, la transmisión en vivo estará a cargo de la señal de L1 MAX en las distintas cableoperadoras. Además, el cotejo podrá seguirse de manera digital mediante la plataforma oficial de L1 Play.

El elenco merengue saltará al campo con la firme obligación de sumar los tres puntos ante su hinchada para consolidarse en los primeros puestos de la tabla de posiciones. La escuadra crema buscará superar la baja de Di Benedetto para asegurar la solidez en el fondo y quedarse con la victoria.

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