¿Juega Santamaría? Las posibles alineaciones para UTC vs. Universitario por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes se enfrentará a UTC en las instalaciones del estadio Mansiche de Trujillo por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

El cuadro ‘crema’ buscará recuperar el liderato de la tabla luego de perderlo tras el triunfo de Cusco FC sobre Ayacucho FC. Teniendo en cuenta ello, el duelo frente al elenco cajamarquino toma especial relevancia en sus aspiraciones al título.

Por su parte, UTC atraviesa una realidad distinta, ya que aún no ha sumado puntos en el Clausura y comienza a comprometerse con la zona de descenso. A continuación, repasamos las posibles alineaciones de ambos equipos.

Posibles alineaciones de UTC y Universitario

Para este cotejo, Jorge Fossati no podrá contar con la presencia de Anderson Santamaría luego de que el área médica del club ‘merengue’ le diagnosticara un esguince de tobillo. Sin embargo, sí acompañará al plantel durante el viaje.

UTC: Diego Campos; Joshua Cantt, Piero Serra, José Luján, Anthony Rosell; Cristian Mejía; Luis Enrique Álvarez, André Vásquez, Juan Cruz Vega, Erinson Ramírez y Jarlín Quintero.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Dónde ver UTC vs. Universitario

El choque entre UTC y Universitario será transmitido a través de Liga 1 Max, canal que cuenta con los derechos exclusivos del torneo bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Cabe resaltar que, el contenido también estará disponible en la plataforma Liga 1 Play.

Por su parte, Bolavip Perú, mediante su página web, contará con todas las incidencias del vibrante cotejo, además de la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, las palabras de los protagonistas y mucho más.

