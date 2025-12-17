El nombre de Matvéi Safónov dio la vuelta al mundo tras convertirse en el héroe absoluto del PSG al atajar cuatro penales en la final intercontinental 2025 ante Flamengo, actuación que le dio el título al club francés y lo colocó como una de las grandes figuras del fútbol mundial. Sin embargo, mientras Europa lo celebra como un arquero impenetrable, en Perú surgió un recuerdo inevitable que rápidamente se viralizó entre hinchas.

Y es que, pese a su noche consagratoria con el PSG, Matvéi Safónov ya había sido vulnerado por un delantero peruano. Durante el amistoso internacional entre Perú y Rusia, el guardameta ruso recibió un gol de Alex Valera, delantero de Universitario, en una acción que hoy cobra un valor simbólico enorme tras la reciente gesta del arquero en una final global.

En redes sociales, los hinchas peruanos no tardaron en recordar aquel partido y destacar que Alex Valera logró marcarle al mismo arquero que hoy es figura mundial, un detalle que tomó fuerza luego de ver a Matvéi Safónov convertirse en pesadilla de Flamengo desde los doce pasos.

Más allá del contexto amistoso, el hecho de que un delantero de la Liga 1 haya vencido a un arquero que hoy brilla en el PSG alimenta el debate sobre el nivel individual de algunos futbolistas peruanos, muchas veces subestimados fuera del país. Para Alex Valera, ese gol adquiere ahora una dimensión distinta y se convierte en una credencial silenciosa de su capacidad en escenarios internacionales.

Matvéi Safónov, el héroe del PSG vs. Flamengo

Matvéi Safónov fue el héroe del PSG luego de tapar cuatro penales en la ronda definitoria ante Flamengo. El portero de 26 años empezó en la tercera división en Rusia, luego fue ascendido por el Krasnodar donde debutó profesionalmente en la temporada 2017/2018 y solo ha tapado 17 partidos con el cuadro de París, donde ha sido campeón en seis veces: Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa de Francia, además Champions League, Supercopa UEFA y Copa Intercontinental.

Mientras Matvéi Safónov levanta un título intercontinental y se gana los elogios del planeta fútbol, en Perú la historia toma otro matiz: el recuerdo de Alex Valera marcándole a la futura figura del PSG. Una coincidencia que mezcla orgullo, nostalgia y debate, y que demuestra cómo el fútbol siempre encuentra la forma de conectar momentos que parecían aislados.

¿Cuánto dinero gana Alex Valera?

Alex Valera gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Qué relación hay entre Alex Valera y Matvéi Safónov?

Las historias de Alex Valera y Matvéi Safónov se unieron cuando Perú jugó un amistoso ante Rusia en noviembre del 2025. En aquel partido el delantero peruano le anotó al portero ruso y el fanático lo recordó tras el título del PSG vs. Flamengo.

Datos claves

Matvéi Safónov atajó cuatro penales para el PSG en la final ante Flamengo 2025.

El delantero peruano Alex Valera anotó un gol a Safónov en un amistoso Perú-Rusia.

Safónov suma seis títulos con el PSG, incluyendo la Champions League y la Copa Intercontinental.

